02.01.2026
13:16 02.01.2026
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 02.01.2026
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства.
Министр подарил Арсению комплект софтбоксов со штативом - профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб.
В сообщении говорится, что Арсений уже участвовал в детской неделе моды и снимался в кино, ему нравится атмосфера съемочной площадки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
