Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"

Министр подарил Арсению комплект софтбоксов со штативом - профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб.

В сообщении говорится, что Арсений уже участвовал в детской неделе моды и снимался в кино, ему нравится атмосфера съемочной площадки.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.