https://ria.ru/20260102/glava-2066051958.html
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2026
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции "Елка желаний", сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:16:00+03:00
2026-01-02T13:16:00+03:00
2026-01-02T13:16:00+03:00
общество
россия
москва
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064318848_0:117:3058:1838_1920x0_80_0_0_b5db26f0908b62c4671f026fee0b91e2.jpg
https://ria.ru/20251228/rossiya-2065221206.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064318848_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_19148043a9034dba9ceed38765f4ae59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, сергей кравцов
Общество, Россия, Москва, Сергей Кравцов
Кравцов исполнил мечту 11-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Кравцов подарил мальчику из Москвы осветительные приборы в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов исполнил мечту 11-летнего Арсения из Москвы в рамках акции "Елка желаний", сообщили
в пресс-службе правительства.
Министр подарил Арсению комплект софтбоксов со штативом - профессиональных осветительных приборов, чтобы в домашних условиях записывать качественные материалы для кинопроб.
В сообщении говорится, что Арсений уже участвовал в детской неделе моды и снимался в кино, ему нравится атмосфера съемочной площадки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой неравнодушные дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального.