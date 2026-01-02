Рейтинг@Mail.ru
В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе - РИА Новости, 02.01.2026
17:15 02.01.2026 (обновлено: 18:49 02.01.2026)
В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращения на Украину беженцев, годных к военной службе, сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении позиционный документ, подготовленный для предстоящего 6-8 января закрытого заседания региональной группы ХСС в монастыре Seeon в Баварии.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.
"Необходимо "расширить депортационную кампанию 2026 года"… Необходимы депортации "регулярными рейсами, в том числе в Сирию и Афганистан". Социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть страну, должны быть сокращены до конституционного минимума", - цитирует газета выдержки из документа.
В этой связи в ХСС предлагают создать по всей Германии центры выезда для беженцев, а также открыть отдельный терминал для депортаций в аэропорту Мюнхена.
Необходимость депортации из Германии сирийских беженцев в ХСС объясняют окончанием гражданской войны на их родине. "Для большинства сирийцев, которые в связи с войной получили временное право на пребывание в Германии, исчезла причина для предоставления им защиты… Эти люди нужны своей родине… Те, кто не выезжает добровольно, должны быть депортированы в кратчайшие сроки", - говорится в документе.
В качестве первого шага предлагается начать с "последовательной депортации преступников".
ХСС также настаивает на более жесткой позиции в отношении украинских беженцев. Речь идет, в частности, о том, чтобы "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны", отмечается в документе. Других подробностей на этот счет издание не приводит.
Ранее власти Германии впервые более чем за 10 лет депортировали из страны сирийского мигранта из числа преступников на родину и передали его соответствующим органам в Дамаске.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
