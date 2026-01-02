В Германии предложили возвращать на Украину годных к службе

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Фракция Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге намерена добиваться проведения в Германии масштабной "депортационной кампании" в отношении беженцев из Сирии и Афганистана, а также возвращения на Украину беженцев, годных к военной службе, сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении позиционный документ, подготовленный для предстоящего 6-8 января закрытого заседания региональной группы ХСС в монастыре Seeon в Баварии.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране окончена, иначе им грозит депортация.

"Необходимо "расширить депортационную кампанию 2026 года"… Необходимы депортации "регулярными рейсами, в том числе в Сирию и Афганистан". Социальные выплаты для лиц, обязанных покинуть страну, должны быть сокращены до конституционного минимума", - цитирует газета выдержки из документа.

В этой связи в ХСС предлагают создать по всей Германии центры выезда для беженцев, а также открыть отдельный терминал для депортаций в аэропорту Мюнхена

Необходимость депортации из Германии сирийских беженцев в ХСС объясняют окончанием гражданской войны на их родине. "Для большинства сирийцев, которые в связи с войной получили временное право на пребывание в Германии, исчезла причина для предоставления им защиты… Эти люди нужны своей родине… Те, кто не выезжает добровольно, должны быть депортированы в кратчайшие сроки", - говорится в документе.

В качестве первого шага предлагается начать с "последовательной депортации преступников".

ХСС также настаивает на более жесткой позиции в отношении украинских беженцев. Речь идет, в частности, о том, чтобы "пригодные к военной службе украинские мужчины вносили свой вклад в оборону своей страны", отмечается в документе. Других подробностей на этот счет издание не приводит.

Ранее власти Германии впервые более чем за 10 лет депортировали из страны сирийского мигранта из числа преступников на родину и передали его соответствующим органам в Дамаске