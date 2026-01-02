Рейтинг@Mail.ru
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста - РИА Новости, 02.01.2026
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста - РИА Новости, 02.01.2026
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста
Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 02.01.2026
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста

Боуз: Германия поставляет Украине оружие для убийства мирных граждан

Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Немцы предоставляют неонацистскому режиму на Украине оружие, деньги и разведданные, чтобы убивать мирных жителей", — написал он.
Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
