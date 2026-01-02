https://ria.ru/20260102/germaniya-2066067398.html
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста
Германия дает киевскому режиму вооружение для убийства мирных граждан, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 02.01.2026
Боуз: Германия поставляет Украине оружие для убийства мирных граждан