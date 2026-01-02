МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Население Германии уже почти четыре года боится столкнуться с прямым вооруженным конфликтом с Россией, пишет Die Zeit со ссылкой на опросы общественного мнения.
"Переговоры по Украине продолжаются без участия Германии. (Американский лидер. — Прим. ред.) Дональд Трамп и (президент России. — Прим. ред.) Владимир Путин зажимают Владимира Зеленского в переговорные тиски. А немецкая надежда на собственную дипломатическую силу <…> в новом году снова кажется столь же обманчивой, как, возможно, и с самого начала. Остается страх немцев перед крупным вооруженным столкновением", — говорится в материале.
Отмечается, что население Германии, судя по опросам, уже почти четыре года "живет с вполне осязаемым страхом перед большой эскалацией", однако Берлин все еще не перешел "к реальной военной боеготовности".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
