"Нацистские истоки". Германия вспомнила опыт прошлого и угрожает России

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Одна из ведущих армий НАТО создавалась вчерашними нацистами, и это никогда не скрывалось. Из небольших отрядов добровольцев бундесвер дорос до многотысячных вооруженных сил, которые сегодня готовят к противостоянию с мнимой "российской угрозой". Чем Берлин пытается запугать Москву — в материале РИА Новости.

От рейха до НАТО

Андернах неспроста называют колыбелью бундесвера. В этом небольшом старинном городке на Рейне 2 января 1956-го были сформированы первые отряды новой армии Германии. Сотни добровольцев, часть которых еще осенью привели к присяге, разместили в казармах Крахенберг. И распределили по родам войск: сухопутные, ВВС, флот.

Еще недавно это были не казармы, а госпиталь люфтваффе "Герман Геринг". Солдаты — в американских касках и с американскими карабинами. И служат они уже не в вермахте, а в бундесвере.

Это название придумал гитлеровский генерал Хассо Мантейфель, едва не попавший в советский плен на Одере в 1945-м. В комиссии бундестага его поддержал Ричард Джегер, бывший артиллерист вермахта и штурмовик СА.

В руководстве инициативной группы формирования бундесвера — Ульрих де Мезьер, раненный под Курском подполковник, впоследствии — офицер Генштаба верховного командования сухопутных войск. А также экс-майор вермахта Вольф фон Бодиссен и экс-полковник Иоганн фон Кильмансег.

Принимал первый смотр бундесвера в Андернах сам канцлер Конрад Аденауэр в сопровождении генералов Адольфа Хойзингера и Ганса Шпайделя. Оба высших офицера новой армии получили чины еще в вермахте и продолжили карьеру в НАТО.

При нацистах Хойзингер руководил оперативным отделом Генштаба сухопутных сил, после войны — управлением вооруженных сил Министерства обороны ФРГ. В апреле 1961-го его назначили председателем военного комитета НАТО. СССР безуспешно требовал выдачи Хойзингера за приказ о расстреле 6700 человек в украинском городке Корюковка в марте 1943-го.

Шпайдель тоже воевал с Советским Союзом, возглавлял штаб группы армий "Юг". Его также подозревали в военных преступлениях. В 1957-1963 годах он командовал объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе, штаб-квартира находилась в Фонтенбло, где ранее была ставка вермахта.

Неразрывная связь

В июле 1956-го бундестаг вернул воинскую повинность в стране. Отменили ее лишь в 2011-м.

К концу 1959-го в бундесвере было 240 тысяч военнослужащих. Пятнадцать тысяч — офицеры рейхсвера или вермахта, в том числе триста выходцев из Ваффен-СС. Генералов, не служивших Гитлеру, практически не было.

Аденауэр к этому относился спокойно. Объяснял: других высших командиров просто нет. Его главный советник по военным делам Герхард фон Шверин сам был нацистским генералом, воевавшим под Сталинградом.

Как и многие другие ветераны вермахта, он выставлял себя антифашистом: якобы всегда противился фюреру и другим вождям рейха. В Ахене даже была улица, названная в его честь: считалось, что генерал, будучи комендантом города, не допустил при боях с союзниками существенных разрушений.

Однако в 2008-м власти все же учли, что при Шверине нацисты без суда и следствия расстреляли в Ахене двух четырнадцатилетних подростков — за мародерство.

Тем не менее Шверин, как и Хойзингер с Шпайделем, официально вписаны в историю бундесвера. Отношение к воинам прошлого регулируется в ФРГ специальным Указом о традициях.

Последнюю редакцию документа выпустили в 2018-м, когда выяснилось, что некоторые военнослужащие сохраняли культ Третьего рейха, хранили в казармах соответствующие реликвии: униформу, оружие, модели танков, а также портреты гитлеровских генералов.

В указе подчеркивается, что для Вооруженных сил ФРГ вермахт "как институт не достоин памяти из-за военных преступлений". Но есть исключения — например, для организаторов покушения на Гитлера 20 июля 1944-го.

К слову, от традиций Национальной народной армии ГДР, тысячи военнослужащих которой после 1990-го влились в бундесвер, тоже отказались, поскольку ННА — "главный носитель восточногерманской диктатуры".

Справиться с праворадикальными настроениями в бундесвере министерскими директивами не удалось. Так, в 2020-м роту элитного спецназа KSK, "гордости немецкой армии", расформировали из-за связей с неонацистами.

Важный пункт

В годы холодной войны в бундесвере было до 600 тысяч военнослужащих. Сейчас — 180 тысяч. Берлин планирует довести численность до 260 тысяч. Плюс 200 тысяч резервистов. Однако желающих встать под ружье сегодня не так уж много.

Если не получится сделать это на нынешней добровольной основе, придется вернуться к призывной модели. Это инициатива министра обороны Бориса Писториуса, который постоянно устраивает истерики по поводу мнимой "российской угрозы". По его мнению, конфликт может начаться чуть ли не в наступившем году.

