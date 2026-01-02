Рейтинг@Mail.ru
В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/germanija-2066117282.html
В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества
В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества - РИА Новости, 02.01.2026
В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества
Грабители, проникшие в банковское хранилище Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии, похитили из сейфовых ячеек имущество на сумму свыше 100... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:40:00+03:00
2026-01-02T22:40:00+03:00
в мире
гельзенкирхен
германия
бонн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/42/937064264_0:586:5001:3399_1920x0_80_0_0_04b123d4a9c6bbc72f57d9380a61068e.jpg
https://ria.ru/20251230/bank-2065742079.html
https://ria.ru/20251222/luvr-2063740349.html
https://ria.ru/20260102/germanija-2066100756.html
гельзенкирхен
германия
бонн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/42/937064264_0:0:5001:3750_1920x0_80_0_0_ca9dafe3a1d056d76bfacf5b0841da80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гельзенкирхен, германия, бонн
В мире, Гельзенкирхен, Германия, Бонн
В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества

Bild: стоимость похищенного из банка в Германии имущества превысила 100 млн евро

© Fotolia / SashkinСейф
Сейф - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Fotolia / Sashkin
Сейф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Грабители, проникшие в банковское хранилище Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии, похитили из сейфовых ячеек имущество на сумму свыше 100 миллионов евро, пишет газета Bild со ссылкой на имеющуюся у нее информацию.
Ограбление в Гельзенкирхене произошло, предположительно, на рождественские праздники в конце декабря 2025 года. Преступникам удалось просверлить огромную дыру в стене отделения банка со стороны парковки и проникнуть в хранилище. Первоначально ущерб от преступления оценивался в сумму до 34 миллионов евро.
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
30 декабря 2025, 17:52
«
"Девяносто процентов из более чем трех тысяч ячеек были взломаны и разграблены… стоимость добычи (грабителей - ред.) превышает 100 миллионов евро", - говорится в публикации.
Издание сообщает, что каждая из 3 тысяч 250 ячеек, находящихся в хранилище, была застрахована на сумму до 10,3 тысяч евро.
Также отмечается, что в банковских сейфовых ячейках обычно используется надежная система с двумя ключами. Чтобы посторонние лица не могли получить доступ, клиент должен прийти в отделение со своим ключом и удостоверением личности. Затем сотрудник сопровождает клиента в "строго охраняемое хранилище", чтобы открыть ячейку с помощью его ключа и ключа банка.
Ограбление в Гельзенкирхене может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 08:53
Ранее агентство DPA сообщило, что полиции пока не удалось выйти на след преступников.
Ранее сообщалось о двух других ограблениях банковских хранилищ, которые были совершены в Германии только за последние несколько недель и в границах одной федеральной земли, в Северном Рейне-Вестфалии. По информации газеты Bild, в середине декабря 2025 года из банковского хранилища в Бонне было похищено 20 килограммов золота путем взлома двух индивидуальных сейфов. В пятницу стало известно об еще одном ограблении в банке, расположенном в Халле, в той же земле, в ходе которого преступники обокрали четыре ячейки. Содержимое и сумма похищенного пока неизвестны.
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Германии ограбили банковское хранилище
Вчера, 19:35
 
В миреГельзенкирхенГерманияБонн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала