В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Грабители, проникшие в банковское хранилище Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии, похитили из сейфовых ячеек имущество на сумму свыше 100 миллионов евро, пишет газета Bild со ссылкой на имеющуюся у нее информацию.
Ограбление в Гельзенкирхене произошло, предположительно, на рождественские праздники в конце декабря 2025 года. Преступникам удалось просверлить огромную дыру в стене отделения банка со стороны парковки и проникнуть в хранилище. Первоначально ущерб от преступления оценивался в сумму до 34 миллионов евро.
"Девяносто процентов из более чем трех тысяч ячеек были взломаны и разграблены… стоимость добычи (грабителей - ред.) превышает 100 миллионов евро", - говорится в публикации.
Издание сообщает, что каждая из 3 тысяч 250 ячеек, находящихся в хранилище, была застрахована на сумму до 10,3 тысяч евро.
Также отмечается, что в банковских сейфовых ячейках обычно используется надежная система с двумя ключами. Чтобы посторонние лица не могли получить доступ, клиент должен прийти в отделение со своим ключом и удостоверением личности. Затем сотрудник сопровождает клиента в "строго охраняемое хранилище", чтобы открыть ячейку с помощью его ключа и ключа банка.
Ограбление в Гельзенкирхене может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших.
Ранее агентство DPA сообщило, что полиции пока не удалось выйти на след преступников.
Ранее сообщалось о двух других ограблениях банковских хранилищ, которые были совершены в Германии только за последние несколько недель и в границах одной федеральной земли, в Северном Рейне-Вестфалии. По информации газеты Bild, в середине декабря 2025 года из банковского хранилища в Бонне было похищено 20 килограммов золота путем взлома двух индивидуальных сейфов. В пятницу стало известно об еще одном ограблении в банке, расположенном в Халле, в той же земле, в ходе которого преступники обокрали четыре ячейки. Содержимое и сумма похищенного пока неизвестны.
