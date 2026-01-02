В Германии оценили стоимость похищенного из банковского хранилища имущества

"Девяносто процентов из более чем трех тысяч ячеек были взломаны и разграблены… стоимость добычи (грабителей - ред.) превышает 100 миллионов евро", - говорится в публикации.

Издание сообщает, что каждая из 3 тысяч 250 ячеек, находящихся в хранилище, была застрахована на сумму до 10,3 тысяч евро.

Также отмечается, что в банковских сейфовых ячейках обычно используется надежная система с двумя ключами. Чтобы посторонние лица не могли получить доступ, клиент должен прийти в отделение со своим ключом и удостоверением личности. Затем сотрудник сопровождает клиента в "строго охраняемое хранилище", чтобы открыть ячейку с помощью его ключа и ключа банка.