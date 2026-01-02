Рейтинг@Mail.ru
В Германии ограбили банковское хранилище - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 02.01.2026 (обновлено: 19:39 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/germanija-2066100756.html
В Германии ограбили банковское хранилище
В Германии ограбили банковское хранилище - РИА Новости, 02.01.2026
В Германии ограбили банковское хранилище
Третье по счету только за последние несколько недель ограбление банковского хранилища со взломом индивидуальных сейфовых ячеек произошло в Германии, при этом... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:35:00+03:00
2026-01-02T19:39:00+03:00
в мире
германия
гельзенкирхен
бонн
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155958/93/1559589325_0:79:2911:1716_1920x0_80_0_0_090bbd0cf5f7ff3d2994d86f93576a25.jpg
https://ria.ru/20251230/bank-2065742079.html
https://ria.ru/20251222/luvr-2063740349.html
германия
гельзенкирхен
бонн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155958/93/1559589325_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_952b5d819c5cab6ff90a5b7f867061a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гельзенкирхен, бонн, bild
В мире, Германия, Гельзенкирхен, Бонн, Bild
В Германии ограбили банковское хранилище

Третье по счету ограбление банка произошло в ФРГ за последние несколько недель

© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские в Германии
Полицейские в Германии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Третье по счету только за последние несколько недель ограбление банковского хранилища со взломом индивидуальных сейфовых ячеек произошло в Германии, при этом преступники орудуют в границах одной федеральной земли - Северного Рейна-Вестфалии, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.
Ранее сообщалось о похищении в середине декабря 2025 года из банковского хранилища в Бонне (земля Северный Рейн-Вестфалия) 20 килограммов золота путем взлома двух индивидуальных сейфов. Второй случай дерзкого ограбления произошел во время рождественских праздников в конце декабря в той же самой земле, в городе Гельзенкирхене. Тогда преступникам удалось просверлить огромную стену в отделении банка Sparkasse и похитить содержимое почти всех банковских сейфов и ячеек.
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
30 декабря 2025, 17:52
«
"Новый случай кражи из банка вызвал большой резонанс… Ячейки были просто взломаны посреди белого дня. Пострадало отделение банка в Северном Рейне-Вестфалии… в Халле", - говорится в публикации.
По данным полиции, грабители смогли взломать четыре сейфовых ячейки.
При этом их содержимое, а также возможная сумма ущерба не раскрываются. Также на данный момент неизвестно, каким образом преступникам удалось проникнуть в хранилище, отмечает газета.
Ранее сообщалось об ограблении хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, в ходе которого преступники похитили из индивидуальных сейфов деньги и ценности. Ущерб от преступления оценивается примерно в 34 миллиона евро, оно может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших, сообщала газета Bild.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Из Лувра похитили более восьми тысяч алмазов и 200 жемчужин, сообщили СМИ
22 декабря 2025, 08:53
 
В миреГерманияГельзенкирхенБоннBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала