В Германии ограбили банковское хранилище

"Новый случай кражи из банка вызвал большой резонанс… Ячейки были просто взломаны посреди белого дня. Пострадало отделение банка в Северном Рейне-Вестфалии… в Халле", - говорится в публикации.

При этом их содержимое, а также возможная сумма ущерба не раскрываются. Также на данный момент неизвестно, каким образом преступникам удалось проникнуть в хранилище, отмечает газета.