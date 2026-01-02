В Германии ограбили банковское хранилище

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Третье по счету только за последние несколько недель ограбление банковского хранилища со взломом индивидуальных сейфовых ячеек произошло в Германии, при этом преступники орудуют в границах одной федеральной земли - Северного Рейна-Вестфалии, сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранителей.
Ранее сообщалось о похищении в середине декабря 2025 года из банковского хранилища в Бонне (земля Северный Рейн-Вестфалия) 20 килограммов золота путем взлома двух индивидуальных сейфов. Второй случай дерзкого ограбления произошел во время рождественских праздников в конце декабря в той же самой земле, в городе Гельзенкирхене. Тогда преступникам удалось просверлить огромную стену в отделении банка Sparkasse и похитить содержимое почти всех банковских сейфов и ячеек.
"Новый случай кражи из банка вызвал большой резонанс… Ячейки были просто взломаны посреди белого дня. Пострадало отделение банка в Северном Рейне-Вестфалии… в Халле", - говорится в публикации.
По данным полиции, грабители смогли взломать четыре сейфовых ячейки.
При этом их содержимое, а также возможная сумма ущерба не раскрываются. Также на данный момент неизвестно, каким образом преступникам удалось проникнуть в хранилище, отмечает газета.
Ранее сообщалось об ограблении хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии, в ходе которого преступники похитили из индивидуальных сейфов деньги и ценности. Ущерб от преступления оценивается примерно в 34 миллиона евро, оно может войти в криминальную историю Германии как одно из крупнейших, сообщала газета Bild.
