Главы МИД восьми стран призвали обеспечить пропуск гумпомощи в Газу
17:47 02.01.2026 (обновлено: 17:56 02.01.2026)
Главы МИД восьми стран призвали обеспечить пропуск гумпомощи в Газу
в мире, ближний восток, раф, рафах (провинция), израиль, турция, дональд трамп, египет, оон, обострение палестино-израильского конфликта
Главы МИД восьми стран призвали обеспечить пропуск гумпомощи в Газу

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Главы МИД восьми государств призвали открыть пограничный пункт "Рафах" и обеспечить пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа, говорится в их совместном письменном заявлении, которое представило турецкое госагентство Anadolu.
"Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), обратив внимание на тяжелые условия жизни в секторе Газа, оккупированном Израилем, призвали обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи и открыть пограничный пункт "Рафах" в обоих направлениях", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху согласился перейти ко второму этапу сделки по Газе, пишет Axios
31 декабря 2025, 16:11
В заявлении отмечается, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась из-за сильных дождей и штормов, а также суровых и изменчивых погодных условий, и выражается обеспокоенность в связи с продолжающимся отсутствием достаточного гуманитарного доступа, серьезной нехваткой предметов первой необходимости и медленным поступлением основных материалов, необходимых для улучшения базовых услуг и строительства временного жилья.
Подчеркивается, что министры "требуют от Израиля обеспечить возможность беспрепятственной, предсказуемой и неограниченной деятельности ООН и международных НПО в Газе и на Западном берегу".
В заявлении содержится призыв к международному сообществу выполнить юридические и моральные обязательства и оказать давление на Израиль с целью немедленного снятия ограничений на ввоз и распределение предметов первой необходимости, включая палатки, материалы для строительства жилья, медицинскую помощь, чистую воду, топливо и средства санитарии.
"Министры призвали к немедленной, полной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через ООН и ее учреждения без вмешательства любой из сторон, к восстановлению инфраструктуры и больниц, а также к открытию пограничного пункта Рафах в обоих направлениях, как это предусмотрено в Комплексном плане президента США Дональда Трампа", - добавляется в документе.
Анджелина Джоли во время посещения контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"
Вчера, 16:54
