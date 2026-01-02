Главы МИД восьми стран призвали обеспечить пропуск гумпомощи в Газу

АНКАРА, 2 янв - РИА Новости. Главы МИД восьми государств призвали открыть пограничный пункт "Рафах" и обеспечить пропуск гуманитарной помощи в сектор Газа, говорится в их совместном письменном заявлении, которое представило турецкое госагентство Anadolu.

В заявлении отмечается, что гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась из-за сильных дождей и штормов, а также суровых и изменчивых погодных условий, и выражается обеспокоенность в связи с продолжающимся отсутствием достаточного гуманитарного доступа, серьезной нехваткой предметов первой необходимости и медленным поступлением основных материалов, необходимых для улучшения базовых услуг и строительства временного жилья.

Подчеркивается, что министры "требуют от Израиля обеспечить возможность беспрепятственной, предсказуемой и неограниченной деятельности ООН и международных НПО в Газе и на Западном берегу".

В заявлении содержится призыв к международному сообществу выполнить юридические и моральные обязательства и оказать давление на Израиль с целью немедленного снятия ограничений на ввоз и распределение предметов первой необходимости, включая палатки, материалы для строительства жилья, медицинскую помощь, чистую воду, топливо и средства санитарии.

"Министры призвали к немедленной, полной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через ООН и ее учреждения без вмешательства любой из сторон, к восстановлению инфраструктуры и больниц, а также к открытию пограничного пункта Рафах в обоих направлениях, как это предусмотрено в Комплексном плане президента США Дональда Трампа ", - добавляется в документе.