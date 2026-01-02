Рейтинг@Mail.ru
Шерпа России рассказала о главной теме саммита G20 в США - РИА Новости, 02.01.2026
11:18 02.01.2026
Шерпа России рассказала о главной теме саммита G20 в США
Шерпа России рассказала о главной теме саммита G20 в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредставитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Экономику, а не геополитику планируют обсуждать на мероприятиях G20 в США, вопросов геополитики могут коснуться лишь на встрече министров иностранных дел, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.
"Американские коллеги четко заявили, что "двадцатка" не является местом для обсуждения вопросов геополитики", - сказала Лукаш.
По ее словам, "единственное место, где, возможно, будет обсуждаться геополитика, — это встреча министров иностранных дел". Главы МИД могут встретиться ближе к концу года, сообщила Лукаш.
В Вашингтоне 15-16 декабря состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
Посол МИД Марат Бердыев - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Посол МИД рассказал о подготовке России к саммиту G20 в США
31 декабря 2025, 10:01
 
