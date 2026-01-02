Шерпа России рассказала о главной теме саммита G20 в США

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Экономику, а не геополитику планируют обсуждать на мероприятиях G20 в США, вопросов геополитики могут коснуться лишь на встрече министров иностранных дел, сообщила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.