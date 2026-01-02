https://ria.ru/20260102/frazy-2066049804.html
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников - РИА Новости, 02.01.2026
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
Мошенники зачастую представляются сотрудниками госведомств и предлагают вернуть якобы похищенные деньги, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:59:00+03:00
2026-01-02T12:59:00+03:00
2026-01-02T14:58:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
мвд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260102/moshenniki-2066042701.html
https://ria.ru/20251231/moshenniki-2065797822.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, мвд, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, МВД, Россия
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников, обманывающих россиян
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мошенники зачастую представляются сотрудниками госведомств и предлагают вернуть якобы похищенные деньги, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, аферисты выдают себя за представителей Росфинмониторинга
, РКН, Центробанка, "Госуслуг" и других служб. Они пытаются убедить собеседника, что его средства находятся в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс.
Далее они предлагают помочь вернуть "похищенные" деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и просят скачать "защищенное" приложение банка.
Злоумышленники рассказывают про якобы оформленный на человека кредит и призывают оформить встречный, указывается в документах.
Кроме того, они нередко используют фразы о безопасном или государственном счете, различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кешбэках. Мошенники также пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов".