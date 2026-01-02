Рейтинг@Mail.ru
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
12:59 02.01.2026 (обновлено: 14:58 02.01.2026)
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников
Мошенники зачастую представляются сотрудниками госведомств и предлагают вернуть якобы похищенные деньги, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА...
2026-01-02T12:59:00+03:00
2026-01-02T14:58:00+03:00
В МВД перечислили ключевые фразы мошенников

В МВД перечислили ключевые фразы мошенников, обманывающих россиян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мошенники зачастую представляются сотрудниками госведомств и предлагают вернуть якобы похищенные деньги, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, аферисты выдают себя за представителей Росфинмониторинга, РКН, Центробанка, "Госуслуг" и других служб. Они пытаются убедить собеседника, что его средства находятся в опасности, и даже называют номера банковских счетов и их баланс.
Далее они предлагают помочь вернуть "похищенные" деньги, вывести инвестиции, оплатить комиссию и налоги и просят скачать "защищенное" приложение банка.
Злоумышленники рассказывают про якобы оформленный на человека кредит и призывают оформить встречный, указывается в документах.
Кроме того, они нередко используют фразы о безопасном или государственном счете, различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кешбэках. Мошенники также пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов".
