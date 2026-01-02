В МВД перечислили ключевые фразы мошенников

Злоумышленники рассказывают про якобы оформленный на человека кредит и призывают оформить встречный, указывается в документах.

Кроме того, они нередко используют фразы о безопасном или государственном счете, различных выплатах, компенсациях, выигрышах, лотереях и кешбэках. Мошенники также пытаются навязать инвестиции, убеждая в "стабильном доходе" и приглашая в чаты для "успешных инвесторов".