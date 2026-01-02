МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новые атаки украинских БПЛА могут лишить Владимира Зеленского поддержки президента США Дональда Трампа, желающего достичь мира, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
По словам политика, такая стратегия Киева может привести к серьезной эскалации ситуации, что необходимо не допустить из-за возможных последствий.
"Это просто приведет к взрыву ситуации, хотя, на самом деле, это уже приводит к взрыву, и в тоже время показывает нам, как Европейскому Союзу, что нам надо поскорее выйти из всего этого", — подытожил Филиппо.
В ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.