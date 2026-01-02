Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о неожиданных последствиях атаки по резиденции Путина
02:49 02.01.2026 (обновлено: 02:51 02.01.2026)
Во Франции заявили о неожиданных последствиях атаки по резиденции Путина
Во Франции заявили о неожиданных последствиях атаки по резиденции Путина
в мире
в мире, сша, франция, киев, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Во Франции заявили о неожиданных последствиях атаки по резиденции Путина

Филиппо: Зеленский атаками БПЛА рискует потерять поддержку Трампа

Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новые атаки украинских БПЛА могут лишить Владимира Зеленского поддержки президента США Дональда Трампа, желающего достичь мира, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Зеленский, подстрекаемый своими европейскими приспешниками, не просто так говорит одно и делает другое, но и противоречит этими атаками Трампу, с которым он вроде бы все обсудил во Флориде", — пояснил политик.
На Западе выступили с предупреждением после атаки на резиденцию Путина
02:02
По словам политика, такая стратегия Киева может привести к серьезной эскалации ситуации, что необходимо не допустить из-за возможных последствий.
"Это просто приведет к взрыву ситуации, хотя, на самом деле, это уже приводит к взрыву, и в тоже время показывает нам, как Европейскому Союзу, что нам надо поскорее выйти из всего этого", — подытожил Филиппо.
В ночь на 29 декабря Киевский режим попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон. Силы ПВО отразили нападение. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва после этой террористической атаки не намерена выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция будет пересмотрена.
Мировые лидеры, включая главу Белого дома Дональда Трампа, выразили возмущение произошедшим.
"Схватил за ухо": в Италии рассказали, что Путин вынудил сделать Зеленского
01:46
 
