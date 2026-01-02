Рейтинг@Mail.ru
12:06 02.01.2026
Число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей во Франции выросло до 1173
Сотрудник полиции во Франции
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей во Франции увеличилось до 1173, в то время как за год до этого в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля, сообщает МВД страны.
Ранее телеканал BFMTV сообщал, что более 800 автомобилей были сожжены в ходе празднований Нового года во Франции.
"Наблюдается увеличение числа сожженных автомобилей: сгорело 1173 автомобиля, а в прошлом году - 984", - говорится в публикации на сайте МВД Франции.
Как отмечается, всего по стране в связи с инцидентами с насилием и повреждением имущества были задержаны 505 человек, из которых 403 поместили под стражу.
