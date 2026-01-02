https://ria.ru/20260102/frantsija-2066043594.html
Число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей во Франции выросло до 1173
Число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей во Франции увеличилось до 1173, в то время как за год до этого в новогоднюю ночь сожгли 984 автомобиля, сообщает... РИА Новости, 02.01.2026
Число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей во Франции выросло до 1173
