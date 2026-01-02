Рейтинг@Mail.ru
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/fbr-2066102202.html
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине - РИА Новости, 02.01.2026
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине
ФБР предотвратило потенциальный теракт в канун Нового года в американском штате Северная Каролина, подозреваемый якобы вдохновлялся ИГ* (ИГИЛ*), заявило... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:44:00+03:00
2026-01-02T19:44:00+03:00
в мире
северная каролина
россия
шарлотт
фбр
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20250518/fbr-2017642144.html
северная каролина
россия
шарлотт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная каролина, россия, шарлотт, фбр, сша
В мире, Северная Каролина, Россия, Шарлотт, ФБР, США
ФБР объявило о предотвращении теракта в Северной Каролине

ФБР объявило о предотвращенном теракте в Северной Каролине в канун Нового года

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. ФБР предотвратило потенциальный теракт в канун Нового года в американском штате Северная Каролина, подозреваемый якобы вдохновлялся ИГ* (ИГИЛ*), заявило отделение ведомства в городе Шарлотт.
«
"ФБР и наши партнёры в правоохранительных органах предотвратили потенциальный теракт в канун Нового года в Северной Каролине. Подозреваемый напрямую вдохновлялся ИГИЛ", - говорится в заявлении отделения в соцсети X.
Глава ФБР Каш Патель уже поблагодарил коллег из правоохранительных органов за проделанную совместную работу.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
ФБР назвало взрыв бомбы у клиники в Калифорнии намеренным актом терроризма
18 мая 2025, 03:50
 
В миреСеверная КаролинаРоссияШарлоттФБРСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала