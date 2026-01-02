Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии предрекла Европе большие сложности в 2026 году
15:59 02.01.2026
Экс-глава МИД Австрии предрекла Европе большие сложности в 2026 году
Экс-глава МИД Австрии предрекла Европе большие сложности в 2026 году
Социально-экономические сложности для стран Европы лишь усугубятся в 2026 году, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии,... РИА Новости, 02.01.2026
европа
санкт-петербургский государственный университет
карин кнайсль
австрия
в мире
европа
австрия
европа, санкт-петербургский государственный университет, карин кнайсль, австрия, в мире
Европа, Санкт-Петербургский государственный университет, Карин Кнайсль, Австрия, В мире
Экс-глава МИД Австрии предрекла Европе большие сложности в 2026 году

Кнайсль заявила, что сложности для Европы и ее жителей усугубятся в 2026 году

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социально-экономические сложности для стран Европы лишь усугубятся в 2026 году, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Предстоят большие экономические сложности, к которым добавятся и социальные проблемы", - сказала она, говоря об ожиданиях от 2026 года в странах Европы.
По мнению Кнайсль, к этому ведет целый ряд факторов. Так, она обратила внимание на продолжающееся банкротство предприятий в европейских странах и падение уровня благосостояния их граждан. Все это вкупе ведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты, в то время как расходы на соцобеспечение, выходные пособия, пособия по безработице растут.
Помимо этого, проблемы испытывает и европейский рынок труда. Как указала собеседница агентства, поколение бэби-бума середины ХХ века выходит на пенсию, за этим периодом следовал спад рождаемости, поэтому рабочих рук теперь не хватает.
В связи с этим, по словам Кнайсль, миграционный вопрос больше не является главной темой для жителей Европы. На первое место выходит покупательная способность и то, как ее поддержать.
"Итак, главный вопрос для людей в этих странах – социально-экономическая ситуация. И она будет ухудшаться", - резюмировала экс-министр.
ЕвропаСанкт-Петербургский государственный университетКарин КнайсльАвстрияВ мире
 
 
