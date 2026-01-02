Экс-глава МИД Австрии предрекла Европе большие сложности в 2026 году

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социально-экономические сложности для стран Европы лишь усугубятся в 2026 году, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Предстоят большие экономические сложности, к которым добавятся и социальные проблемы", - сказала она, говоря об ожиданиях от 2026 года в странах Европы

По мнению Кнайсль , к этому ведет целый ряд факторов. Так, она обратила внимание на продолжающееся банкротство предприятий в европейских странах и падение уровня благосостояния их граждан. Все это вкупе ведет к снижению налоговых поступлений в бюджеты, в то время как расходы на соцобеспечение, выходные пособия, пособия по безработице растут.

Помимо этого, проблемы испытывает и европейский рынок труда. Как указала собеседница агентства, поколение бэби-бума середины ХХ века выходит на пенсию, за этим периодом следовал спад рождаемости, поэтому рабочих рук теперь не хватает.

В связи с этим, по словам Кнайсль, миграционный вопрос больше не является главной темой для жителей Европы. На первое место выходит покупательная способность и то, как ее поддержать.