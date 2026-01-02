Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине
23:03 02.01.2026
Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине
в мире
украина
чехия
томио окамура
руслан стефанчук
евросоюз
верховная рада украины
украина
чехия
в мире, украина, чехия, томио окамура, руслан стефанчук, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Чехия, Томио Окамура, Руслан Стефанчук, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине

В Чехии спикера парламента Окамуру хотят сместить из-за слов об Украине

ПРАГА, 2 янв - РИА Новости. Оппозиционные партии в Чехии начали подготовку процедуры голосования в палате депутатов парламента для смещения с поста спикера лидера движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамуры в связи с его резкими высказываниями в адрес Украины в новогоднем обращении к согражданам 1 января, сообщило в пятницу агентство ЧТК.
В четверг, 1 января, в новогоднем обращении к согражданам Окамура заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его на поддержание конфликта на Украине. Он выразил мнение, что выгоду от этого конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота". Также он выразил надежду, что Украина не станет частью ЕС.
"Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры. При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции", - говорится в сообщении ЧТК.
Ныне правящая в Чехии коалиция состоит из представителей трех политических движений - ANO ("Акция недовольных граэжан"), которое в октябре прошлого года уверенно выиграло парламентские выборы, а также SPD и "Автомобилисты". Она располагает в палате депутатов 108 мандатами из 200. Согласно договоренности лидеров этих движений о распределении руководящих должностей, лидер SPD Окамура был выдвинут на пост спикера палаты депутатов и избран на этот пост на первом после выборов заседании палаты 3 ноября прошлого года. Уже на другой день после избрания Окамура распорядился снять со здания палаты флаг Украины, висевший там с 24 февраля 2022 года.
Свой протест против высказываний Окамуры в адрес Украины в пятницу выразили посол этой страны в Чехии Василий Зварыч и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
