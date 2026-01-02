Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине

"Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOР 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры. При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции", - говорится в сообщении ЧТК.