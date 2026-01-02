В Париже мужчина отломал и похитил меч конного памятника Жанне д'Арк

ПАРИЖ, 2 янв - РИА Новости. Мужчина отломал и похитил клинок меча конного памятника Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в восьмом округе Парижа, после чего был задержан полицейскими, сообщает в пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в рядах столичных правоохранителей.

"Мужчина взобрался на конную статую Жанны д'Арк около 10.00 по местному времени (12.00 мск) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества", – говорится в материале.

Мужчина, чье имя не раскрывается, был задержан полицейскими недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе французской столицы. Правоохранители поместили его под стражу и собираются выяснить мотивы, побудившие его отломать и украсть клинок меча памятника, уточняет радиостанция.