В Париже мужчина отломал и похитил меч конного памятника Жанне д'Арк - РИА Новости, 02.01.2026
19:47 02.01.2026
В Париже мужчина отломал и похитил меч конного памятника Жанне д'Арк
2026
Новости
париж, в мире
Париж, В мире
В Париже мужчина отломал и похитил меч конного памятника Жанне д'Арк

На площади Сент-Огюстен в Париже мужчина отломал меч памятника Жанне д'Арк

© Getty Images / P A ThompsonКонный памятник Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в Парижа
Конный памятник Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в Парижа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / P A Thompson
ПАРИЖ, 2 янв - РИА Новости. Мужчина отломал и похитил клинок меча конного памятника Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в восьмом округе Парижа, после чего был задержан полицейскими, сообщает в пятницу радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник в рядах столичных правоохранителей.
"Мужчина взобрался на конную статую Жанны д'Арк около 10.00 по местному времени (12.00 мск) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества", – говорится в материале.
Мужчина, чье имя не раскрывается, был задержан полицейскими недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе французской столицы. Правоохранители поместили его под стражу и собираются выяснить мотивы, побудившие его отломать и украсть клинок меча памятника, уточняет радиостанция.
Пострадавший от вандализма конный памятник героине Столетней войны (1337-1453) Жанне д'Арк был сооружен в конце XIX века, и его автором является скульптор Поль Дюбуа. Он изображает "Орлеанскую деву" верхом на коне, в доспехах и с мечом в правой руке. Некоторое время памятник стоял у парижского Пантеона, однако в настоящий момент он стоит на площади Сент-Огюстен перед одноименной церковью, напоминает Europe 1.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Окно Лувра, через которое проникли грабители, защитили решеткой, пишут СМИ
23 декабря 2025, 19:14
 
ПарижВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
