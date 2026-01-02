Эстония запретила въезд священнику РПЦ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Эстония запретила въезд священнику Русской православной церкви Роману Колесникову якобы по "соображениям безопасности", сообщает телерадиокомпания ERR.
"Священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, который осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, запретили въезд в Эстонию", - говорится в сообщении ERR.
Как отмечается, Колесников стал третьим духовным лицом, которому был запрещен въезд в Эстонию якобы по "соображениям безопасности".
Эстонское МВД, согласно публикации, объяснило запрет на въезд Колесникову его поддержкой внешней политики России.
Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В начале июля президент Эстонии Алар Карис во второй раз не принял поправки к закону о церквях и приходах, вновь указав на их несоответствие конституции страны. Однако 17 сентября парламент вновь принял его без изменений. 3 октября Карис направил принятый парламентом страны закон о церквях в государственный суд, требуя признать его противоречащим конституции.
