Эстония запретила въезд священнику РПЦ
18:35 02.01.2026
Эстония запретила въезд священнику РПЦ
Эстония запретила въезд священнику РПЦ
Эстония запретила въезд священнику Русской православной церкви Роману Колесникову якобы по "соображениям безопасности", сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 02.01.2026
Эстония запретила въезд священнику РПЦ

ERR: Эстония запретила въезд священнику РПЦ якобы по соображениям безопасности

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Эстония запретила въезд священнику Русской православной церкви Роману Колесникову якобы по "соображениям безопасности", сообщает телерадиокомпания ERR.
"Священнику Русской православной церкви Роману Колесникову, который осенью 2025 года начал служение в Эстонской православной христианской церкви, связанной с Московским патриархатом, запретили въезд в Эстонию", - говорится в сообщении ERR.
Как отмечается, Колесников стал третьим духовным лицом, которому был запрещен въезд в Эстонию якобы по "соображениям безопасности".
Эстонское МВД, согласно публикации, объяснило запрет на въезд Колесникову его поддержкой внешней политики России.
Ранее конституционная комиссия парламента Эстонии поддержала закон о церквях и приходах, предусматривающий разрыв канонической связи Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ, бывшая Эстонская православная церковь Московского патриархата) с Русской православной церковью (РПЦ). В начале июля президент Эстонии Алар Карис во второй раз не принял поправки к закону о церквях и приходах, вновь указав на их несоответствие конституции страны. Однако 17 сентября парламент вновь принял его без изменений. 3 октября Карис направил принятый парламентом страны закон о церквях в государственный суд, требуя признать его противоречащим конституции.
Как заявил в конце мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Русская православная церковь подвергается инициированным антироссийскими силами преследованиям в Молдавии и в странах Балтии.
Вид на церковь в Таллине - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Правозащитник прокомментировал действия властей Эстонии в отношении ЭХПЦ
23 сентября 2025, 14:50
 
Религия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
