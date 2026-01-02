Рейтинг@Mail.ru
Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС - РИА Новости, 02.01.2026
18:21 02.01.2026 (обновлено: 18:40 02.01.2026)
Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС
Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС - РИА Новости, 02.01.2026
Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС
Порядка 50 из 119 пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии будут переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС, сообщил... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
вале (кантон)
швейцария
франция
евросоюз
вале (кантон)
швейцария
франция
в мире, вале (кантон), швейцария, франция, евросоюз
В мире, Вале (кантон), Швейцария, Франция, Евросоюз
Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС

Рейнар: около 50 пострадавших при ЧП в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС

© AP Photo / Antonio CalanniЭкстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Порядка 50 из 119 пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии будут переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС, сообщил глава кантона Вале Матиас Рейнар.
На пресс-конференции в пятницу он сообщил, что всего были госпитализированы 119 человек, примерно половина из них – в больницы кантона Вале.
"Порядка 50 пациентов будут переведены в специализированные европейские центры для лечения сильных ожогов", - сказал он.
Помощь по размещению пациентов, в том числе, предложили Франция, Италия, Германия, Бельгия и Румыния.
Жизни ряда пациентов все еще находятся под угрозой, сообщил глава госпиталя Вале Эрик Бонвен.
На данный момент власти кантона подтвердили гибель 40 человек. Их национальность пока не называется. Власти продолжают процедуры опознания жертв путем анализа ДНК, зубов и, по возможности, отпечатков пальцев, элементов одежды, татуировок и пирсинга, сообщили на пресс-конференции.
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию
В миреВале (кантон)ШвейцарияФранцияЕвросоюз
 
 
