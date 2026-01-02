Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС

https://ria.ru/20260102/es-2066093356.html
Порядка 50 из 119 пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии будут переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС, сообщил... РИА Новости, 02.01.2026
Рейнар: около 50 пострадавших при ЧП в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС
ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Порядка 50 из 119 пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии будут переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС, сообщил глава кантона Вале Матиас Рейнар.
На пресс-конференции в пятницу он сообщил, что всего были госпитализированы 119 человек, примерно половина из них – в больницы кантона Вале
.
"Порядка 50 пациентов будут переведены в специализированные европейские центры для лечения сильных ожогов", - сказал он.
Помощь по размещению пациентов, в том числе, предложили Франция
, Италия
, Германия
, Бельгия
и Румыния
.
Жизни ряда пациентов все еще находятся под угрозой, сообщил глава госпиталя Вале Эрик Бонвен.
На данный момент власти кантона подтвердили гибель 40 человек. Их национальность пока не называется. Власти продолжают процедуры опознания жертв путем анализа ДНК, зубов и, по возможности, отпечатков пальцев, элементов одежды, татуировок и пирсинга, сообщили на пресс-конференции.