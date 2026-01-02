Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана

Около 50 пострадавших в пожаре в Швейцарии переведут в ожоговые центры ЕС

ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Порядка 50 из 119 пострадавших в пожаре в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии будут переведены в специализированные ожоговые центры в странах ЕС, сообщил глава кантона Вале Матиас Рейнар.

На пресс-конференции в пятницу он сообщил, что всего были госпитализированы 119 человек, примерно половина из них – в больницы кантона Вале

"Порядка 50 пациентов будут переведены в специализированные европейские центры для лечения сильных ожогов", - сказал он.

Италия, Германия, Бельгия и Румыния. Помощь по размещению пациентов, в том числе, предложили Франция

Жизни ряда пациентов все еще находятся под угрозой, сообщил глава госпиталя Вале Эрик Бонвен.