В Германии до 700 тысяч призывников могут поставить на воинский учет

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Число мужчин и женщин призывного возраста, которые в 2026 году встанут на первоначальный воинский учет в Германии по новому закону о военной службе, может составить до 700 тысяч человек, следует из так называемого "приказа дня" министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
Первого января в Германии вступил в силу закон о модернизации военной службы. Новыми нормами, в частности, предусматривается возвращение к воинскому учету через обязательное медицинское освидетельствование всех 18-летних юношей. Перед его прохождением юноши и девушки получат анкеты для определения годности к службе, при этом девушки будут вправе отказаться от ее заполнения.
"Семьсот тысяч женщин и мужчин, родившихся в 2008 году, в эти дни получат анкету. Таким образом мы определим их пригодность и готовность к новой военной службе в вооруженных силах. Уже в ближайшие месяцы первые добровольцы приступят к службе", - говорится в приказе Писториуса, опубликованном на официальном сайте бундесвера.
При этом министр указал, что планируемое увеличение численности бундесвера потребует дополнительных вложений со стороны германского государства.
"Нам нужно больше инфраструктуры, больше снаряжения, дополнительные казармы и хорошо функционирующие центры медобследования призывников. Мы уже несколько месяцев работаем над этим и будем продолжать, чтобы поставить новую военную службу на прочную и привлекательную основу", - заявил Писториус.
Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается, в том числе, путем "случайного отбора" по типу жребия.
Ранее сообщалось о планах властей ФРГ увеличить численность военнослужащих бундесвера с нынешних 180 тысяч до 260 тысяч человек и одновременно создать резерв в 200 тысяч человек.
