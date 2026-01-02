В Германии до 700 тысяч призывников могут поставить на воинский учет

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Число мужчин и женщин призывного возраста, которые в 2026 году встанут на первоначальный воинский учет в Германии по новому закону о военной службе, может составить до 700 тысяч человек, следует из так называемого "приказа дня" министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Первого января в Германии вступил в силу закон о модернизации военной службы. Новыми нормами, в частности, предусматривается возвращение к воинскому учету через обязательное медицинское освидетельствование всех 18-летних юношей. Перед его прохождением юноши и девушки получат анкеты для определения годности к службе, при этом девушки будут вправе отказаться от ее заполнения.

"Семьсот тысяч женщин и мужчин, родившихся в 2008 году, в эти дни получат анкету. Таким образом мы определим их пригодность и готовность к новой военной службе в вооруженных силах. Уже в ближайшие месяцы первые добровольцы приступят к службе", - говорится в приказе Писториуса , опубликованном на официальном сайте бундесвера.

При этом министр указал, что планируемое увеличение численности бундесвера потребует дополнительных вложений со стороны германского государства.

"Нам нужно больше инфраструктуры, больше снаряжения, дополнительные казармы и хорошо функционирующие центры медобследования призывников. Мы уже несколько месяцев работаем над этим и будем продолжать, чтобы поставить новую военную службу на прочную и привлекательную основу", - заявил Писториус.

Новый закон о службе в армии в ФРГ сохраняет ее добровольный характер, однако предусматривает возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.

В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается, в том числе, путем "случайного отбора" по типу жребия.