Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к конфликту, европейцы осознают уровень коррупции на Украине и риски безусловной солидарности с ней, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"В военной сфере следует ожидать российских ответных мер. В политическом плане Украина выйдет ослабленной, поскольку её будут воспринимать как дестабилизирующее и во многом безответственное государство. Такие действия, как удары по президенту Путину, усиливают отвращение западных обществ к войне на Украине. Люди осознают опасности, связанные с подобными шагами, и всё меньше отождествляют себя с Украиной. Они понимают угрозы этой войны и её вероятные неблагоприятные политические, финансовые и экономические последствия для собственной жизни", – сказал он.
Картайзер добавил, что государства Западной Европы начинают понимать, что их полная и безусловная солидарность с Украиной несёт "неисчислимые риски", тогда как украинская политическая элита "демонстрирует признаки дезинтеграции".
"Нельзя недооценивать явления усталости на Западе. Экономическая ситуация плохая, люди осознают масштабы коррупции на Украине и видят, что огромные суммы вкладываются в войну, которая, вероятно, будет проиграна. Люди начинают понимать, что им самим предстоит нести расходы этой войны за счёт ухудшения своего экономического положения, снижения уровня жизни и повышения налоговой нагрузки на очень долгий срок", – подчеркнул евродепутат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.