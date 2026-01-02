Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к конфликту, европейцы осознают уровень коррупции на Украине и риски безусловной солидарности с ней, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

"Нельзя недооценивать явления усталости на Западе. Экономическая ситуация плохая, люди осознают масштабы коррупции на Украине и видят, что огромные суммы вкладываются в войну, которая, вероятно, будет проиграна. Люди начинают понимать, что им самим предстоит нести расходы этой войны за счёт ухудшения своего экономического положения, снижения уровня жизни и повышения налоговой нагрузки на очень долгий срок", – подчеркнул евродепутат.