Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/es-2066086557.html
Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 02.01.2026
Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
Попытки атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к конфликту, европейцы осознают уровень коррупции на... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:18:00+03:00
2026-01-02T17:18:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
фернан картайзер
сергей лавров
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020665512_0:776:2047:1927_1920x0_80_0_0_2b4eaa65ab889d0fd16a1c5e04de2123.jpg
https://ria.ru/20260102/es-2066075668.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020665512_0:768:2047:2303_1920x0_80_0_0_8400e806f505031c1dcf41ee16396abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, фернан картайзер, сергей лавров, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Фернан Картайзер, Сергей Лавров, Воздушно-космические силы России
Евродепутат рассказал о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина

Картайзер: атаки Киева на резиденцию Путина усиливают отвращение Запада

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФернан Картайзер
Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Фернан Картайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Попытки атаки Киева на резиденцию президента России Владимира Путина усиливают отвращение западных обществ к конфликту, европейцы осознают уровень коррупции на Украине и риски безусловной солидарности с ней, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"В военной сфере следует ожидать российских ответных мер. В политическом плане Украина выйдет ослабленной, поскольку её будут воспринимать как дестабилизирующее и во многом безответственное государство. Такие действия, как удары по президенту Путину, усиливают отвращение западных обществ к войне на Украине. Люди осознают опасности, связанные с подобными шагами, и всё меньше отождествляют себя с Украиной. Они понимают угрозы этой войны и её вероятные неблагоприятные политические, финансовые и экономические последствия для собственной жизни", – сказал он.
Картайзер добавил, что государства Западной Европы начинают понимать, что их полная и безусловная солидарность с Украиной несёт "неисчислимые риски", тогда как украинская политическая элита "демонстрирует признаки дезинтеграции".
"Нельзя недооценивать явления усталости на Западе. Экономическая ситуация плохая, люди осознают масштабы коррупции на Украине и видят, что огромные суммы вкладываются в войну, которая, вероятно, будет проиграна. Люди начинают понимать, что им самим предстоит нести расходы этой войны за счёт ухудшения своего экономического положения, снижения уровня жизни и повышения налоговой нагрузки на очень долгий срок", – подчеркнул евродепутат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Ситуация с Украиной выходит из-под контроля элит ЕС, считает евродепутат
Вчера, 15:56
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинФернан КартайзерСергей ЛавровВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала