Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию - РИА Новости, 02.01.2026
17:14 02.01.2026
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию - РИА Новости, 02.01.2026
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию
Румыния предоставит самолет, который поможет доставить шесть пациентов с ожогами из Швейцарии в Париж, сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ. РИА Новости, 02.01.2026
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию

ВВС Румынии помогут перевезти 6 пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния предоставит самолет, который поможет доставить шесть пациентов с ожогами из Швейцарии в Париж, сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
"В последнее время вновь поступает запрос на поддержку гуманитарных миссий со стороны армии. Сегодня готовится к вылету еще один самолет в Лозанну, откуда он доставит шестерых молодых людей с серьезными ожогами, пострадавших в результате пожара прошлой ночью в Швейцарии, в больницы Парижа в рамках международной поддержки, которую Румыния оказывает Швейцарии в этой ситуации", - написал Мируцэ на своей странице в соцсети Facebook*.
Как ранее сообщали власти Швейцарии, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.

Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
1 января, 23:54
