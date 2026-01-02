https://ria.ru/20260102/es-2066085593.html
Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию
Румыния предоставит самолет, который поможет доставить шесть пациентов с ожогами из Швейцарии в Париж, сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ. РИА Новости, 02.01.2026
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния предоставит самолет, который поможет доставить шесть пациентов с ожогами из Швейцарии в Париж, сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
"В последнее время вновь поступает запрос на поддержку гуманитарных миссий со стороны армии. Сегодня готовится к вылету еще один самолет в Лозанну
, откуда он доставит шестерых молодых людей с серьезными ожогами, пострадавших в результате пожара прошлой ночью в Швейцарии
, в больницы Парижа
в рамках международной поддержки, которую Румыния
оказывает Швейцарии в этой ситуации", - написал Мируцэ на своей странице в соцсети Facebook
Как ранее сообщали власти Швейцарии, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона
, Лозанны, Женевы
и Цюриха
.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне
сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.