Румыния поможет перевезти шесть пациентов с ожогами из Швейцарии во Францию

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Румыния предоставит самолет, который поможет доставить шесть пациентов с ожогами из Швейцарии в Париж, сообщил министр обороны страны Раду Мируцэ.

По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.