БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ситуация с Украиной всё больше выходит из-под контроля европейских элит, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер после атаки БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина.
"Некоторые фанатики могут, возможно, радоваться таким изменениям. Но люди, обладающие здравым смыслом, могут лишь испытывать тревогу. Ситуация всё больше выходит из-под контроля европейских элит, в то время как Украина продолжает диктовать им свою повестку. В отношениях между Европой и Украиной наблюдается противоестественный дисбаланс, учитывая реальный вес сторон. Более слабая сторона – Украина – продолжает навязывать своё видение почти всем государствам Западной Европы", – сказал собеседник агентства.
Москва ответила на покушение на Путина
31 декабря 2025, 08:00
Картайзер добавил, что на международной арене европейские державы оказываются маргинализированными, поскольку сами лишили себя основных инструментов дипломатического и политического влияния.
"Теперь они пожинают последствия собственных действий в роли учеников-чародеев. Некоторые продолжают путь военной эскалации и тем самым представляют потенциальную угрозу для всей Европы. Неудивительно, что между европейскими государствами возникают всё более заметные разногласия. Одни говорят о необходимости возобновить диалог с Россией, тогда как другие решительно этому противятся. Нужно задаться вопросом: каковы будут среднесрочные и долгосрочные последствия украинского конфликта для политических структур Запада", – отметил евродепутат.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00