Ситуация с Украиной выходит из-под контроля элит ЕС, считает евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Ситуация с Украиной всё больше выходит из-под контроля европейских элит, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер после атаки БПЛА на резиденцию президента России Владимира Путина.