Рейтинг@Mail.ru
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/es-2066072662.html
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране - РИА Новости, 02.01.2026
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:33:00+03:00
2026-01-02T15:33:00+03:00
в мире
молдавия
украина
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:63:1342:818_1920x0_80_0_0_3043798e3970999413f6cf4f020d4313.jpg
https://ria.ru/20250725/narkotiki-2031456942.html
молдавия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46fa33a20902d1e56f347ef7e979b5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, польша, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Польша, Евросоюз
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране

Глава полиции Молдавии Чернэуцяну: наркотики в страну поступают из Украины и ЕС

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза.
"Мы не можем точно сказать, что наркотики поступают из той или иной страны, они идут и со стороны Украины, и со стороны Европейского союза. Например, недавно была обнаружена партия наркотиков в консервах, посылка была отправлена из Венгрии", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova.
По его словам, методы ввоза наркотиков в страну становятся всё более изощрёнными, включая маскировку в электродвигателях, посылках и других предметах.
Чернэуцяну настаивает, что в самой стране никогда не работали лаборатории по производству наркотиков, хотя возможные попытки их создания регистрировались на протяжении последних трех лет. Мониторинг проводился совместно с международными организациями, включая Europol и Eurojust.
При этом полиция Молдавии 14 ноября прошлого года сообщила о том, что в стране действовали две подпольные лаборатории по производству метамфетамина для ЕС, входящие в международную сеть, представители которой были выявлены также в Польше и Венгрии. После этого оппозиция в парламенте настаивала на проведении слушаний с участием глав МВД и прокуратуры, чтобы обсудить, как реализуются меры по борьбе с наркоторговлей, однако правящая партия "Действие и солидарность" отклонила эту инициативу.
Пакеты с наркотиками - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Белоруссии накрыли канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
25 июля 2025, 16:25
 
В миреМолдавияУкраинаПольшаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала