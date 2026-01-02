https://ria.ru/20260102/es-2066072662.html
Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза. РИА Новости, 02.01.2026
Глава полиции Молдавии Чернэуцяну: наркотики в страну поступают из Украины и ЕС
КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза.
"Мы не можем точно сказать, что наркотики поступают из той или иной страны, они идут и со стороны Украины
, и со стороны Европейского союза. Например, недавно была обнаружена партия наркотиков в консервах, посылка была отправлена из Венгрии", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova
.
По его словам, методы ввоза наркотиков в страну становятся всё более изощрёнными, включая маскировку в электродвигателях, посылках и других предметах.
Чернэуцяну настаивает, что в самой стране никогда не работали лаборатории по производству наркотиков, хотя возможные попытки их создания регистрировались на протяжении последних трех лет. Мониторинг проводился совместно с международными организациями, включая Europol и Eurojust.
При этом полиция Молдавии
14 ноября прошлого года сообщила о том, что в стране действовали две подпольные лаборатории по производству метамфетамина для ЕС
, входящие в международную сеть, представители которой были выявлены также в Польше
и Венгрии
. После этого оппозиция в парламенте настаивала на проведении слушаний с участием глав МВД и прокуратуры, чтобы обсудить, как реализуются меры по борьбе с наркоторговлей, однако правящая партия "Действие и солидарность" отклонила эту инициативу.