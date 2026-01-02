Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране

КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза.

"Мы не можем точно сказать, что наркотики поступают из той или иной страны, они идут и со стороны Украины , и со стороны Европейского союза. Например, недавно была обнаружена партия наркотиков в консервах, посылка была отправлена из Венгрии", - заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova

По его словам, методы ввоза наркотиков в страну становятся всё более изощрёнными, включая маскировку в электродвигателях, посылках и других предметах.

Чернэуцяну настаивает, что в самой стране никогда не работали лаборатории по производству наркотиков, хотя возможные попытки их создания регистрировались на протяжении последних трех лет. Мониторинг проводился совместно с международными организациями, включая Europol и Eurojust.