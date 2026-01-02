https://ria.ru/20260102/es-2066070177.html
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь - РИА Новости, 02.01.2026
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь
Польские ВВС готовы перевезти часть пациентов из Швейцарии в специализированный госпиталь в Семяновицах, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 02.01.2026
ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Польские ВВС готовы перевезти часть пациентов из Швейцарии в специализированный госпиталь в Семяновицах, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск
заявил, что Польша готова принять в своих госпиталях 14 пострадавших на пожаре в Швейцарии
.
"Мы готовы принять пациентов на лечение. У нас есть согласие министра национальной обороны на то, чтобы военные самолеты, предназначенные для перевозки раненых, могли забрать раненых в Швейцарии и перевезти их в Польшу, у нас есть согласие госпиталя в Семяновицах, единственного польского специализированного госпиталя для лечения пациентов с ожогами. Мы как МВД со своей стороны обеспечим транспортировку пациентов из аэропорта Катовиц до Семяновиц", - сказал Щепаньский.
Он добавил, что польские врачи также готовы направиться в Швейцарию для оказания помощи на мете, но в этом нет необходимости.
"Также у нас готовы две бригады врачей, но швейцарская сторона уточнила, что у них достаточно врачей", - сказал замминистра.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона
, Лозанны
, Женевы
и Цюриха
.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ
в Берне
сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.