Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь - РИА Новости, 02.01.2026
15:15 02.01.2026
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь - РИА Новости, 02.01.2026
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь
Польские ВВС готовы перевезти часть пациентов из Швейцарии в специализированный госпиталь в Семяновицах, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:15:00+03:00
2026-01-02T15:15:00+03:00
в мире
швейцария
польша
вале (кантон)
дональд туск
https://ria.ru/20260102/rossiya-2066015962.html
швейцария
польша
вале (кантон)
в мире, швейцария, польша, вале (кантон), дональд туск
В мире, Швейцария, Польша, Вале (кантон), Дональд Туск
Польша может перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь

Польские ВВС готовы перевезти часть пациентов из Швейцарии в ожоговый госпиталь

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Польские ВВС готовы перевезти часть пациентов из Швейцарии в специализированный госпиталь в Семяновицах, заявил журналистам заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша готова принять в своих госпиталях 14 пострадавших на пожаре в Швейцарии.
"Мы готовы принять пациентов на лечение. У нас есть согласие министра национальной обороны на то, чтобы военные самолеты, предназначенные для перевозки раненых, могли забрать раненых в Швейцарии и перевезти их в Польшу, у нас есть согласие госпиталя в Семяновицах, единственного польского специализированного госпиталя для лечения пациентов с ожогами. Мы как МВД со своей стороны обеспечим транспортировку пациентов из аэропорта Катовиц до Семяновиц", - сказал Щепаньский.
Он добавил, что польские врачи также готовы направиться в Швейцарию для оказания помощи на мете, но в этом нет необходимости.
"Также у нас готовы две бригады врачей, но швейцарская сторона уточнила, что у них достаточно врачей", - сказал замминистра.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане
Вчера, 04:55
 
В миреШвейцарияПольшаВале (кантон)Дональд Туск
 
 
Версия 2023.1 Beta
