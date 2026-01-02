Рейтинг@Mail.ru
14:21 02.01.2026
Четверых пострадавших при пожаре в Швейцарии перевезут в Бельгию
бельгия, швейцария, россия, происшествия
Бельгия, Швейцария, Россия, Происшествия
Четверых пострадавших при пожаре в Швейцарии перевезут в Бельгию

Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Четверо молодых людей 17-19 лет, получивших тяжёлые ожоги в результате пожара в баре горнолыжного курорта в Швейцарии, будут перевезены в Бельгию в пятницу для лечения, сообщил телеканалу VTM министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук.
Глава МИД Бельгии Максим Прево 1 декабря сообщил, что Брюссель направит группу врачей в Швейцарию после пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана и примет семерых пострадавших.
По словам Ванденбрука, четверо молодых пациентов от 17 до 19 лет будут доставлены в Бельгию в течение дня, чтобы получить специализированную медицинскую помощь.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили РИА Новости, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
1 января, 23:54
 
БельгияШвейцарияРоссияПроисшествия
 
 
