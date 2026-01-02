https://ria.ru/20260102/es-2066060647.html
Четверых пострадавших при пожаре в Швейцарии перевезут в Бельгию
Четверых пострадавших при пожаре в Швейцарии перевезут в Бельгию
Четверо молодых людей 17-19 лет, получивших тяжёлые ожоги в результате пожара в баре горнолыжного курорта в Швейцарии, будут перевезены в Бельгию в пятницу для... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:21:00+03:00
2026-01-02T14:21:00+03:00
2026-01-02T14:21:00+03:00
бельгия
швейцария
россия
происшествия
бельгия
швейцария
россия
Четверых пострадавших при пожаре в Швейцарии 17-19 лет перевезут в Бельгию