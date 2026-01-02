Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде - РИА Новости, 02.01.2026
17:11 02.01.2026
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде

РИА Новости: российским туристам посоветовали не обсуждать монархию в Таиланде

© Pixabay / Erik_KaritsПляж в Таиланде
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Pixabay / Erik_Karits
Пляж в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 2 янв - РИА Новости. Отдыхающим в Таиланде россиянам стоит избегать любых обсуждений королевской семьи и проверять, включены ли в их страховку случаи укусов медуз, специфических заболеваний, а также ДТП, рассказали РИА Новости эксперты в сфере туризма.
Спектр рисков, с которыми могут столкнуться российские туристы в Таиланде, достаточно широк - от дорожных аварий до тропических болезней, среди них есть и те, которым ошибочно не придают большого значения, рассказал агентству генеральный директор туристический компании "Тезтур Таиланд" Андрей Снетков.
Паттайя, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Турист из России вызвал полицию из-за счета в ресторане, пишут СМИ
5 октября 2025, 23:17
5 октября 2025, 23:17
"Все, что связано в Таиланде с монархией, лучше не обсуждать ни с друзьями-туристами, ни с местным населением. Закон защищает все, что касается королевской семьи, и любые некорректно сказанные слова или совершенные действия могут привести к нежелательным для туристов последствиям", - предупредил он.
Чаще всего к серьезным проблемам, по словам эксперта, приводит несоблюдение правил, а также отсутствие или недостаточный объем страховок.
Особое внимание он советует обратить на опасность дорожно-транспортных происшествий.
"Воздерживайтесь от аренды мотоциклов и скутеров, процент аварий в непривычном для россиян движении очень высок. Если вы все-таки арендуете мотоцикл или скутер, два совета: арендовать транспортное средство без внесенной в договор страховки нельзя категорически, а мотоциклетный шлем – это то, без чего не выжить", - отметил Снетков.
Серьезной опасностью он назвал также укусы ядовитых медуз и игнорирование запретов на купание.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты
5 ноября 2025, 19:04
5 ноября 2025, 19:04
"Находясь в воде, внимательно смотрите на наличие медуз и прочих морских обитателей, у которых есть периоды высокой активности. Если вас укусили или ужалили, лучший вариант – это обращение в госпиталь. Наличие медицинской страховки на такой случай – необходимость. То же самое касается незапланированных встреч и "конфликтов" с дикими животными, хотя такие случаи чрезвычайно редки", - добавил эксперт.
Работавший с российскими туристами гид с 40-летним стажем Прасит Кеомонгкхон в свою очередь отметил, что никакие встречи с животными по своей опасности и летальности не могут сравниться с ездой на незастрахованном мопеде без шлема и купанием в море, когда спасателями выставлены красные флажки.
"Именно ДТП с мопедами и мотоциклами и утопления в отбойном течении или просто при сильном волнении на море остаются главными причинами смертельных случаев с туристами... Отбойное течение при приливе и больших волнах гораздо страшнее любых медуз и физалий, человека просто отбрасывает от берега, и он теряет силы", - объяснил гид в беседе с РИА Новости.
Снетков, кроме того, посоветовал туристам быть острожными с уличной едой, пить только бутилированную воду, воздерживаться от добавления в напитки льда в тех местах, где его чистота может не быть гарантированной, и избегать скоропортящихся продуктов, продающихся на открытом воздухе.
Эксперт также напомнил, что после трех лет декриминализации запрещенного в РФ каннабиса в Таиланде сейчас в этой сфере происходят изменения, и продажу подобной продукции упорядочивают и ограничивают.
"Не рекомендую пробовать или пытаться купить эти продукты. Применение закона о декриминализации каннабиса сейчас находится в переходной стадии, тенденция идет к большим ограничениям, и турист может очень легко оказаться в ситуации, когда он нарушил закон, и ему придется нести за это ответственность", - подчеркнул собеседник агентства.
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
20 ноября 2025, 16:48
20 ноября 2025, 16:48
 
