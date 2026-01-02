Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде

БАНГКОК, 2 янв - РИА Новости. Отдыхающим в Таиланде россиянам стоит избегать любых обсуждений королевской семьи и проверять, включены ли в их страховку случаи укусов медуз, специфических заболеваний, а также ДТП, рассказали РИА Новости эксперты в сфере туризма.

Спектр рисков, с которыми могут столкнуться российские туристы в Таиланде, достаточно широк - от дорожных аварий до тропических болезней, среди них есть и те, которым ошибочно не придают большого значения, рассказал агентству генеральный директор туристический компании "Тезтур Таиланд" Андрей Снетков.

"Все, что связано в Таиланде с монархией, лучше не обсуждать ни с друзьями-туристами, ни с местным населением. Закон защищает все, что касается королевской семьи, и любые некорректно сказанные слова или совершенные действия могут привести к нежелательным для туристов последствиям", - предупредил он.

Чаще всего к серьезным проблемам, по словам эксперта, приводит несоблюдение правил, а также отсутствие или недостаточный объем страховок.

Особое внимание он советует обратить на опасность дорожно-транспортных происшествий.

"Воздерживайтесь от аренды мотоциклов и скутеров, процент аварий в непривычном для россиян движении очень высок. Если вы все-таки арендуете мотоцикл или скутер, два совета: арендовать транспортное средство без внесенной в договор страховки нельзя категорически, а мотоциклетный шлем – это то, без чего не выжить", - отметил Снетков.

Серьезной опасностью он назвал также укусы ядовитых медуз и игнорирование запретов на купание.

"Находясь в воде, внимательно смотрите на наличие медуз и прочих морских обитателей, у которых есть периоды высокой активности. Если вас укусили или ужалили, лучший вариант – это обращение в госпиталь. Наличие медицинской страховки на такой случай – необходимость. То же самое касается незапланированных встреч и "конфликтов" с дикими животными, хотя такие случаи чрезвычайно редки", - добавил эксперт.

Работавший с российскими туристами гид с 40-летним стажем Прасит Кеомонгкхон в свою очередь отметил, что никакие встречи с животными по своей опасности и летальности не могут сравниться с ездой на незастрахованном мопеде без шлема и купанием в море, когда спасателями выставлены красные флажки.

"Именно ДТП с мопедами и мотоциклами и утопления в отбойном течении или просто при сильном волнении на море остаются главными причинами смертельных случаев с туристами... Отбойное течение при приливе и больших волнах гораздо страшнее любых медуз и физалий, человека просто отбрасывает от берега, и он теряет силы", - объяснил гид в беседе с РИА Новости.

Снетков, кроме того, посоветовал туристам быть острожными с уличной едой, пить только бутилированную воду, воздерживаться от добавления в напитки льда в тех местах, где его чистота может не быть гарантированной, и избегать скоропортящихся продуктов, продающихся на открытом воздухе.

Эксперт также напомнил, что после трех лет декриминализации запрещенного в РФ каннабиса в Таиланде сейчас в этой сфере происходят изменения, и продажу подобной продукции упорядочивают и ограничивают.