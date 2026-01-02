Эксперты подсчитали траты на приготовление оливье на газовой и электроплите

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Расходы на электричество для приготовления оливье на новогодний стол составят 15–20 рублей, на газ – всего 2–2,4 рубля, подсчитали РИА Новости эксперты.

Расчеты проводились при условии, что приготовление оливье требует примерно 50 минут: яйца варятся 10 минут, а картошка и морковь 20 минут, причем на разных конфорках.

Эксперты сети инновационных научно-образовательных центров EnergyNet.LAB взяли за основу работу двух конфорок электроплиты. "В среднем обычная электроплита при работе двух конфорок расходует около 2 кВт в час, то есть примерно за 10 минут расход составляет около 0,33 кВт. Следовательно, за 50 минут работы при приготовлении ингредиентов для оливье будет потрачено 1,65 кВт. В денежном эквиваленте это составит 15–20 рублей в зависимости от тарифа в каждом регионе", – рассказали в EnergyNet.LAB.

Четырехконфорочная кухонная газовая плита за один час потребляет до 1,2 кубометра (около 0,3 кубометра на одну конфорку) при максимальной мощности работы, хотя в некоторых случаях потребление может доходить до 1,8 кубометра в час, отметила научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич, ссылаясь на данные " Газпром межрегионгаза".

Собеседница агентства отметила, что многое зависит от давления газа, а также от мощности и размера конфорок. Например, малая горелка в час может сжигать около 0,125 кубометра, средняя – около 0,25 кубометра, большая – около 0,27 кубометра. Таким образом, если брать среднее значение, потребление будет варьироваться от 0,25 до 0,3 кубометра в час при условии, что конфорка работает на полной мощности. При этом на практике потребление может быть примерно в два раза ниже – около 0,15 кубометра в час, уточнила Гирич.

Соответственно, за 50 минут работы конфорки может быть израсходовано от 0,21 до 0,25 кубометра газа, продолжила эксперт. При этом, например, при совместной варке картофеля и моркови конфорка может работать около 30 минут и израсходовать от 0,125 до 0,15 кубометра газа, сказала она.