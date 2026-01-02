Рейтинг@Mail.ru
Дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком, пишет NYP - РИА Новости, 02.01.2026
22:32 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/dzhons-2066116765.html
Дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком, пишет NYP
Дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком, пишет NYP - РИА Новости, 02.01.2026
Дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком, пишет NYP
Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория, найденная мертвой в Калифорнии, была "проблемным ребенком", сообщает газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:32:00+03:00
2026-01-02T22:32:00+03:00
в мире
калифорния
сан-франциско
сша
калифорния
сан-франциско
сша
в мире, калифорния, сан-франциско, сша
В мире, Калифорния, Сан-Франциско, США
Дочь Томми Ли Джонса была проблемным ребенком, пишет NYP

NYP: дочь актера Томми Ли Джонса, найденная мертвой, была проблемным ребенком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАмериканский актер и режиссер Томми Ли Джонс с супругой Дон Лаурел-Джонс и дочерью Викторией
Американский актер и режиссер Томми Ли Джонс с супругой Дон Лаурел-Джонс и дочерью Викторией - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Американский актер и режиссер Томми Ли Джонс с супругой Дон Лаурел-Джонс и дочерью Викторией
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Дочь американского актера Томми Ли Джонса Виктория, найденная мертвой в Калифорнии, была "проблемным ребенком", сообщает газета New York Post со ссылкой на источники.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 34-летняя Виктория Джонс была найдена мертвой в отеле в Калифорнии.
«
"Виктория Джонс... была "проблемным ребенком", - говорится в публикации.
По информации издания, офицер полиции Сан-Франциско сообщил, что однажды Виктория Джонс, судя во всему, находилась под воздействием наркотиков во время столкновения с правоохранительными органами.
Газета Daily Mail ранее сообщала, что признаки насильственной смерти или самоубийства на теле женщины не обнаружены.
Актер Томми Ли Джонс и его дочь Виктория - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Дочь актера Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле
В миреКалифорнияСан-ФранцискоСША
 
 
