СМИ: на теле дочери Томми Ли Джонса не нашли следов насильственной смерти - 02.01.2026
21:02 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/dzhons-2066111410.html
СМИ: на теле дочери Томми Ли Джонса не нашли следов насильственной смерти
Признаки насильственной смерти или самоубийства не обнаружены на теле дочери американского актера Томми Ли Джонса Виктории, сообщает британская газета Daily... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:02:00+03:00
2026-01-02T21:02:00+03:00
https://ria.ru/20260102/violonchelist-2066018183.html
2026
СМИ: на теле дочери Томми Ли Джонса не нашли следов насильственной смерти

© Getty Images / Ken IshiiАктер Томми Ли Джонс и его дочь Виктория
Актер Томми Ли Джонс и его дочь Виктория - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Getty Images / Ken Ishii
Актер Томми Ли Джонс и его дочь Виктория. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Признаки насильственной смерти или самоубийства не обнаружены на теле дочери американского актера Томми Ли Джонса Виктории, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источник.
"Источник заявил об отсутствии признаков насильственной смерти, таких как травма тела, и полиция не нашла на месте средств для употребления наркотиков. Также не было признаков того, что, что Виктория могла покончить с собой", - сообщает издание.
Ранее портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что 34-летняя Виктория Джонс была найдена мертвой в отеле в Калифорнии.
