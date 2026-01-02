Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.