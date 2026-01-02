Рейтинг@Mail.ru
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"
16:54 02.01.2026 (обновлено: 17:02 02.01.2026)
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" - РИА Новости, 02.01.2026
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News. РИА Новости, 02.01.2026
в мире
израиль
египет
каир (город)
раф
хамас
израиль
египет
каир (город)
в мире, израиль, египет, каир (город), раф, хамас
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), РАФ, ХАМАС
Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах"

Al Qahera News: Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" на границе Египта и Газы

© AP Photo / Mohammed ArafatАнджелина Джоли во время посещения контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа
Анджелина Джоли во время посещения контрольно-пропускного пункта Рафах на границе Египта и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Mohammed Arafat
Анджелина Джоли во время посещения контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, сообщил египетский телеканал Al Qahera News.
"Анджелина Джоли посетила КПП "Рафах" в рамках гуманитарной поездки с целью осмотра помощи и больницы Эль-Ариш", - говорится в сообщении телеканала.
В декабре 2025 года египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты сообщал, что Египет контактирует с Израилем по вопросу полноценного открытия КПП "Рафах" на границе с сектором Газа.
В Израиле ранее заявляли о намерении открыть КПП только для выезда палестинцев из Газы в Египет. В свою очередь Каир настаивает на том, что в рамках соглашения о прекращении огня в Газе движение должно осуществляться с обеих сторон.
Глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя 9 октября 2025 года заявлял, что КПП "Рафах" будет в скором времени открыт с обеих сторон.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе удерживается тело еще одного заложника.
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), РАФ, ХАМАС
 
 
