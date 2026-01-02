"Чикаго" благодаря дублю Михеева обыграл "Даллас" в матче НХЛ

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Михеев был признан первой звездой встречи. Всего в текущем сезоне 31-летний форвард набрал 12 очков (8 голов + 4 передачи) в 36 матчах.

"Даллас" проиграл четвертую встречу кряду и идет на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, набрав 57 очков. "Чикаго" (37) располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице.