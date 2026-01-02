Рейтинг@Mail.ru
"Чикаго" благодаря дублю Михеева обыграл "Даллас" в матче НХЛ
Хоккей
 
10:32 02.01.2026
"Чикаго" благодаря дублю Михеева обыграл "Даллас" в матче НХЛ
"Чикаго Блэкхокс" на своем льду обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/khokkey-2066004587.html
спорт, илья михеев, теуво терявяйнен, микко рантанен, чикаго блэкхокс, даллас старз
Спорт, Илья Михеев, Теуво Терявяйнен, Микко Рантанен, Чикаго Блэкхокс, Даллас Старз, Хоккей
"Чикаго" благодаря дублю Михеева обыграл "Даллас" в матче НХЛ

Дубль Михеева помог "Чикаго" обыграть "Даллас" в матче НХЛ

Илья Михеев - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Илья Михеев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Чикаго Блэкхокс" на своем льду обыграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили белорусский защитник Артем Левшунов (12-я минута), Теуво Терявяйнен (21), также дублем отметился российский форвард Илья Михеев (30, 44). У "Далласа" отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (57) и Мэтт Дюшен (60).
02 января 2026 • начало в 04:30
Завершен
Чикаго
4 : 3
Даллас
11:48 • Artyom Levshunov
(Андре Бураковски, Райан Донато)
20:13 • Теуво Терявяйнен
(Андре Бураковски, Тайлер Бертуцци)
29:14 • Илья Михеев
(Мэтт Гжельцык)
43:58 • Илья Михеев
(Райан Донато, Коннор Мёрфи)
14:42 • Микко Рантанен
(Сэм Стил)
56:03 • Джейсон Робертсон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
59:42 • Мэтт Дюшен
(Уайтт Джонстон, Джейсон Робертсон)
Михеев был признан первой звездой встречи. Всего в текущем сезоне 31-летний форвард набрал 12 очков (8 голов + 4 передачи) в 36 матчах.
"Даллас" проиграл четвертую встречу кряду и идет на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции, набрав 57 очков. "Чикаго" (37) располагается на предпоследнем, седьмом месте в таблице.
В другом матче дня "Сиэтл Кракен" на своем льду обыграл "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
Вчера, 00:20
 
Хоккей
 
