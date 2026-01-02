Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Новгородской области погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 02.01.2026 (обновлено: 18:54 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/dtp-2066096294.html
В ДТП в Новгородской области погибла женщина
В ДТП в Новгородской области погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2026
В ДТП в Новгородской области погибла женщина
Один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T18:48:00+03:00
2026-01-02T18:54:00+03:00
происшествия
новгородская область
renault s.a
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault clio
toyota corolla
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066096664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d6b9c92647afbabddf4a254288caff0.jpg
https://ria.ru/20251019/dtp-2049235635.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066096664_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_5ed06d349706b9a0e07a774099b746f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, renault s.a, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault clio, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Новгородская область, Renault S.A, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Renault Clio, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В ДТП в Новгородской области погибла женщина

Один человек погиб и 6, в их числе дети, пострадали в ДТП в Новгородской области

© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/TelegramПоследствия ДТП в Новгородской области
Последствия ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/Telegram
Последствия ДТП в Новгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в пятницу около 14.30 (совпадает с мск) на 177-м километре федеральной автодороги "А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. По предварительной информации, 40-летняя женщина, управляя Renault Sandero, выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с Toyota Avensis.
«
"В результате ДТП пассажир, женщина 1952 года рождения, автомобиля Renault скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель и три несовершеннолетних пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир автомобиля Toyota Avensis — с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным управления, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка по факту ДТП. Прокуратура области оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.
На месте ДТП в Шимском округе Новгородской области. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Появились подробности ДТП в Новгородской области
19 октября 2025, 18:34
 
ПроисшествияНовгородская областьRenault S.AГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault ClioToyota CorollaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала