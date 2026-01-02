В ДТП в Новгородской области погибла женщина

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Новгородской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в пятницу около 14.30 (совпадает с мск) на 177-м километре федеральной автодороги "А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. По предварительной информации, 40-летняя женщина, управляя Renault Sandero, выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с Toyota Avensis.
"В результате ДТП пассажир, женщина 1952 года рождения, автомобиля Renault скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель и три несовершеннолетних пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир автомобиля Toyota Avensis — с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным управления, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, организована проверка по факту ДТП. Прокуратура области оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге.
