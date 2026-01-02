В ДТП в Новгородской области погибла женщина

Уточняется, что ДТП произошло в пятницу около 14.30 (совпадает с мск) на 177-м километре федеральной автодороги "А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. По предварительной информации, 40-летняя женщина, управляя Renault Sandero, выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с Toyota Avensis.