В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре"

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала уличная видеокамера. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как девочки подошли к дороге и остановились перед пешеходным переходом. В это время с прилегающей территории выезжала иномарка и остановилась, чтобы пропустить их. Однако по главной дороге в тот же момент двигался автомобиль женщины, которая, не снижая скорости, сбила девочек, и одна из них оказалась под колесом. На помощь пострадавшим сбежались прохожие, которые стали очевидцами происшествия.