В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре" - РИА Новости, 02.01.2026
17:31 02.01.2026 (обновлено: 18:07 02.01.2026)
В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре"
В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре" - РИА Новости, 02.01.2026
В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре"
Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск, дети с травмами госпитализированы в... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:31:00+03:00
2026-01-02T18:07:00+03:00
происшествия
кодинск
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
кодинск
красноярский край
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, кодинск, красноярский край
Происшествия, Кодинск, Красноярский край
В Красноярском крае женщина на полной скорости сбила детей на "зебре"

Женщина на полной скорости сбила двух детей на пешеходном переходе в Кодинске

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 янв - РИА Новости. Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск, дети с травмами госпитализированы в медучреждение, сообщили журналистам в краевом главке МВД.
"Сегодня в 14 часов (10.00 мск) 36-летняя женщина-водитель, двигаясь на автомобиле SsangYong по проспекту Ленинского комсомола (в Кодинске - ред.), совершила наезд на двух семилетних девочек, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, дети доставлены в медицинское учреждение с травмами.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировала уличная видеокамера. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как девочки подошли к дороге и остановились перед пешеходным переходом. В это время с прилегающей территории выезжала иномарка и остановилась, чтобы пропустить их. Однако по главной дороге в тот же момент двигался автомобиль женщины, которая, не снижая скорости, сбила девочек, и одна из них оказалась под колесом. На помощь пострадавшим сбежались прохожие, которые стали очевидцами происшествия.
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск
Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Женщина-водитель на полной скорости сбила двух семилетних девочек на пешеходном переходе в красноярском городе Кодинск
 
ПроисшествияКодинскКрасноярский край
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
