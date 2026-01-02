Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего до начала судебного процесса, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.