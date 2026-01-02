Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной - РИА Новости, 02.01.2026
09:50 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/dolina-2066029691.html
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной - РИА Новости, 02.01.2026
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:50:00+03:00
2026-01-02T09:50:00+03:00
происшествия
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064582462_0:0:2502:1408_1920x0_80_0_0_138547a025b32a1ed1c09d7b83754206.jpg
москва
россия
происшествия, москва, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной
Происшествия, Москва, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной
Суд прекратил дело против умершего дроппера по делу Долиной

Суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с умершего дроппера по делу Долиной

© РИА Новости / Максим БогодвидПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 миллионов рублей с дроппера, участвовавшего в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, но умершего до начала судебного процесса, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Установлено, что номер банковского счета открыт 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной в размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 - 10 миллионов рублей, назначение платежа - "оплата услуг", на общую сумму 15 миллионов рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер. Определением суда... производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву", - говорится в документе.
Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира певицы Ларисы Долиной - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Что происходит в квартире в Хамовниках, откуда выселяется Долина
29 декабря 2025, 15:01
Уточняется, что иск в суд в интересах Долиной к владельцам счетов, на которые певица переводила деньги мошенникам, подал первый заместитель прокурора Центрального административного округа Москвы.
Ранее РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, сообщало, что суд взыскал с владельцев счетов, на который Долина переводила деньги мошенникам, обязали вернуть ей полученные 61,1 миллиона рублей и почти 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила летом 2024 года у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Все время, пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долины из квартиры в Хамовниках. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Аферисты обрабатывали певицу в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб оценивался не менее чем в 317 миллионов рублей. Балашихинский городской суд приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет колонии и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
СМИ раскрыли новые подробности выселения Долиной
29 декабря 2025, 16:32
 
ПроисшествияМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
