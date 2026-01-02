Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
00:31 02.01.2026
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли РИА Новости, 02.01.2026
россия
херсонская область
черное море
владимир сальдо
кирилл дмитриев
светлана петренко
российский фонд прямых инвестиций
вооруженные силы украины
россия, херсонская область , черное море, владимир сальдо, кирилл дмитриев, светлана петренко, российский фонд прямых инвестиций, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Херсонская область , Черное море, Владимир Сальдо, Кирилл Дмитриев, Светлана Петренко, Российский фонд прямых инвестиций, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, будут ли традиционные западные СМИ освещать атаку ВСУ в Хорлах Херсонской области, где погибли мирные жители.
"Осветит ли это какое-либо традиционное СМИ?", - написал Дмитриев в соцсети Х, комментируя публикацию пользователя об этом событии.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Захарова высказалась о сомнениях западных СМИ в теракте в Хорлах
Россия Херсонская область Черное море Владимир Сальдо Кирилл Дмитриев Светлана Петренко Российский фонд прямых инвестиций Вооруженные силы Украины Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
