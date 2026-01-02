https://ria.ru/20260102/delo-2066029333.html
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением - РИА Новости, 02.01.2026
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
Следователи в Мурманской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после того, как на реке Туломе женщину унесло течением во время... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:40:00+03:00
2026-01-02T09:40:00+03:00
2026-01-02T09:40:00+03:00
происшествия
мурманская область
россия
кола
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
https://ria.ru/20260102/primore-2066025077.html
мурманская область
россия
кола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, россия, кола
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кола
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
СК возбудил дело после того, как женщину унесло течением во время айс-флоатинга