09:40 02.01.2026
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
происшествия, мурманская область, россия, кола
Происшествия, Мурманская область, Россия, Кола
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением

СК возбудил дело после того, как женщину унесло течением во время айс-флоатинга

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 янв - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, после того, как на реке Туломе женщину унесло течением во время айс-флоатинга, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как ранее сообщили в региональном ГУМЧС, вечером 1 января на реке Туломе в районе Поморской набережной города Колы при групповом занятии айс-флотингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину 1968 года рождения унесло течением.
Кольском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа
ПроисшествияМурманская областьРоссияКола
 
 
