Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протоколы допроса свидетелей содержат данные об обоснованности подозрения в причастности заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко к инкриминируемому ему деянию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Зинченко обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестован. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

"Вопреки позиции стороны защиты в представленных материалах содержится достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию, которое усматривается из протоколов допроса свидетелей... и иных материалов уголовного дела в их совокупности", - говорится в документах.