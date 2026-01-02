Рейтинг@Mail.ru
03:33 02.01.2026
Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области
Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области
происшествия, запорожская область, россия
Происшествия, Запорожская область, Россия
Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области

Свидетели дали показания по делу замглавы Запорожской области Зинченко

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протоколы допроса свидетелей содержат данные об обоснованности подозрения в причастности заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко к инкриминируемому ему деянию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Зинченко обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество) и арестован. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
"Вопреки позиции стороны защиты в представленных материалах содержится достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию, которое усматривается из протоколов допроса свидетелей... и иных материалов уголовного дела в их совокупности", - говорится в документах.
Замгубернатора отправили в СИЗО до 17 февраля. Он и его адвокат просили избрать домашний арест, запрет определенных действий или залог.
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
ПроисшествияЗапорожская областьРоссия
 
 
