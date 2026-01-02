Свидетели дали показания по делу замгубернатора Запорожской области

https://ria.ru/20260102/delo-2066014422.html
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протоколы допроса свидетелей содержат данные об обоснованности подозрения в причастности заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко к инкриминируемому ему деянию, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Зинченко обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ
(крупное мошенничество) и арестован. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.
"Вопреки позиции стороны защиты в представленных материалах содержится достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого…к инкриминируемому ему деянию, которое усматривается из протоколов допроса свидетелей... и иных материалов уголовного дела в их совокупности", - говорится в документах.
Замгубернатора отправили в СИЗО до 17 февраля. Он и его адвокат просили избрать домашний арест, запрет определенных действий или залог.