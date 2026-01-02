https://ria.ru/20260102/degtjarev-2066034858.html
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2026
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону Дмитрия Онищенко в рамках... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:33:00+03:00
2026-01-02T10:33:00+03:00
2026-01-02T10:33:00+03:00
общество
россия
ростов-на-дону
ростовская область
александр попов (плавание)
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
завод имени лихачева (зил)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1d45d6179696ace101bdc85faa33b70.jpg
https://ria.ru/20260102/chernyshenko-2066034559.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0131e187d14086723a52861d867f8d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр попов (плавание), михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), завод имени лихачева (зил)
Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Попов (плавание), Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
Дегтярев исполнил мечту 16-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"