Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/degtjarev-2066034858.html
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2026
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"
Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону Дмитрия Онищенко в рамках... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:33:00+03:00
2026-01-02T10:33:00+03:00
общество
россия
ростов-на-дону
ростовская область
александр попов (плавание)
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
завод имени лихачева (зил)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1d45d6179696ace101bdc85faa33b70.jpg
https://ria.ru/20260102/chernyshenko-2066034559.html
россия
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064801847_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0131e187d14086723a52861d867f8d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростов-на-дону, ростовская область, александр попов (плавание), михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), завод имени лихачева (зил)
Общество, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Александр Попов (плавание), Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону в рамках "Елки желаний"

Дегтярев исполнил мечту 16-летнего мальчика в рамках "Елки желаний"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев исполнил мечту мальчика из Ростова-на-Дону Дмитрия Онищенко в рамках новогодней акции "Елка желаний".
Ранее 16-летний мальчик пожелал посетить мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона пловца Александра Попова. У мальчика, выступающего в спорте глухих, первый взрослый разряд по плаванию. Он побеждал на региональных соревнованиях в Ростовской области и становился третьим на всероссийских детско-юношеских соревнованиях в Пензе.
Попов встретился с мальчиком и его мамой на территории "Акватории ЗИЛ" в Москве, где проходил Кубок имени Владыкиной - соревнования по плаванию для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подарил ему подарки, а также оставил автограф с пожеланием на фотографии с Олимпиады 1992 года в Барселоне.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Чернышенко исполнил мечту 15-летней девочки в рамках "Елки желаний"
Вчера, 10:30
 
ОбществоРоссияРостов-на-ДонуРостовская областьАлександр Попов (плавание)Михаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Завод имени Лихачева (ЗИЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала