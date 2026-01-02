https://ria.ru/20260102/chp-2066117095.html
В Новгородской области восстановили электричество в 180 населенных пунктах
В Новгородской области восстановили электричество в 180 населенных пунктах
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости.
Электричество восстановлено в 180 населенных пунктах Новгородской области, где проживает почти 4 тысячи человек, 65 бригад устраняли аварию на ЛЭП в пятницу, сообщил
губернатор региона Александр Дронов.
Он уточнил, что ход аварийно-восстановительных работ обсудили в пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Силы всех оперативных служб в регионе мобилизованы в связи с отключением электроэнергии: работа ведется в особом режиме.
"Сегодня в округах работали 65 бригад, 81 единица техники. На 21.00 к электричеству удалось подключить 180 населенных пунктов, где проживают порядка 4 тысяч человек. Всего в регион привлечено 39 бригад энергетиков из других регионов",- сообщил Дронов
в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Демянском, Валдайском и Крестецком округах, где введен режим ЧС, открыты пункты временного размещения.
Массовые перебои с электроэнергией в регионе начались с 28 декабря после снегопада. С 30 декабря из-за перебоев с электричеством был введен режим повышенной готовности. По прогнозу синоптиков, снегопад продолжится до конца недели.