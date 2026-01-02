В Новгородской области восстановили электричество в 180 населенных пунктах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Электричество восстановлено в 180 населенных пунктах Новгородской области, где проживает почти 4 тысячи человек, 65 бригад устраняли аварию на ЛЭП в пятницу, Электричество восстановлено в 180 населенных пунктах Новгородской области, где проживает почти 4 тысячи человек, 65 бригад устраняли аварию на ЛЭП в пятницу, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Он уточнил, что ход аварийно-восстановительных работ обсудили в пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Силы всех оперативных служб в регионе мобилизованы в связи с отключением электроэнергии: работа ведется в особом режиме.

"Сегодня в округах работали 65 бригад, 81 единица техники. На 21.00 к электричеству удалось подключить 180 населенных пунктов, где проживают порядка 4 тысяч человек. Всего в регион привлечено 39 бригад энергетиков из других регионов",- сообщил Дронов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Демянском, Валдайском и Крестецком округах, где введен режим ЧС, открыты пункты временного размещения.