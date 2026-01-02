В Адыгее сократилось количество жителей, оставшихся без света

"На утро число жителей без электроснабжения сократилось с 97 тысяч до 34 765, сегодня к концу дня - до 21 тысячи. Таким образом за двое суток в сложнейших условиях силами энергетиков были подключены к электричеству 76 тысяч человек", - написал Кумпилов в Telegram-канале.