В Адыгее сократилось количество жителей, оставшихся без света

КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Число жителей без электричества в Адыгее, где ликвидируют последствия сильнейшего снегопада, сократилось с почти 35 тысяч до 21 тысячи, всего за двое суток к электричеству подключили 76 тысяч человек, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи сообщал в среду, что Майкоп и Майкопский район оказались под воздействием сильнейшего снегопада, осадки прошли и в других районах республики. В Майкопе из-за обрушения навеса во дворе частного дома погиб мужчина. Также частично обрушилась кровля одного из магазинов бытовой техники, там обошлось без пострадавших. Все службы и ведомства в Адыгее были переведены на круглосуточный режим работы. В столице и пяти районах Адыгеи из-за непогоды был введен режим ЧС. Утром в пятницу Кумпилов сообщил, что число жителей без электричества сократилось с 97 тысяч до 34 765 человек.
"На утро число жителей без электроснабжения сократилось с 97 тысяч до 34 765, сегодня к концу дня - до 21 тысячи. Таким образом за двое суток в сложнейших условиях силами энергетиков были подключены к электричеству 76 тысяч человек", - написал Кумпилов в Telegram-канале.
Он отметил, что на базе штаба общественной поддержки "Единой России" работает волонтерский центр, который принял 149 обращений жителей, все обращения отработаны. По словам главы республики, все жители, запросившие адресный подвоз продуктов первой необходимости и лекарств, получили помощь. В районы, где были зафиксированы сбои в работе водонапорных башен, была доставлена вода - более 10 тонн питьевой, 6 тонн технической, сказал Кумпилов.
"Дал поручение готовиться к обильному таянию снега для предотвращения подтопления территорий и частных домовладений. Круглосуточный режим работы для всех служб и ведомств продолжается", - добавил он.