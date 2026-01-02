На Кубани с 3 по 4 января ожидаются грозы и подъем уровня воды

КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Ливни, грозы, ветер с порывами до 29 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края с 3 по 4 января, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.