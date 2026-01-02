https://ria.ru/20260102/chp-2066099993.html
На Кубани с 3 по 4 января ожидаются грозы и подъем уровня воды
Ливни, грозы, ветер с порывами до 29 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края с 3 по 4... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T19:26:00+03:00
2026-01-02T19:26:00+03:00
2026-01-02T19:30:00+03:00
