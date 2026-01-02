Рейтинг@Mail.ru
19:26 02.01.2026 (обновлено: 19:30 02.01.2026)
На Кубани с 3 по 4 января ожидаются грозы и подъем уровня воды
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
На Кубани с 3 по 4 января ожидаются грозы и подъем уровня воды

На Кубани с 3 по 4 января ожидаются ливень, грозы и ветер до 29 метров в секунду

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСнег в Краснодаре
Снег в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Снег в Краснодаре. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Ливни, грозы, ветер с порывами до 29 метров в секунду и подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок ожидаются на территории Краснодарского края с 3 по 4 января, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"С 3 января 2026 г по 4 января 2026 г местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 метров в секунду, в горах 24-29 метров в секунду. В связи с выпадением сильных осадков и таянием снега, на малых реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский округ) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше", - говорится в сообщении.
Жителям региона порекомендовали переждать сильный ветер и осадки дома, воздержаться от дальних поездок и следить за окружающей обстановкой.
Набережная в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Сочи предупредили о шестибалльном шторме
