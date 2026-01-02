Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура выявила нарушение в связи с отсутствием света под Новгородом - РИА Новости, 02.01.2026
19:21 02.01.2026 (обновлено: 19:23 02.01.2026)
Прокуратура выявила нарушение в связи с отсутствием света под Новгородом
Прокуратура выявила нарушение в связи с отсутствием света под Новгородом - РИА Новости, 02.01.2026
Прокуратура выявила нарушение в связи с отсутствием света под Новгородом
Прокуратура Новгородской области выявила нарушения законодательства в регионе в связи с долгим отсутствием электричества в 120 населенных пунктах и внесла... РИА Новости, 02.01.2026
2026
происшествия, новгородская область, сергей швецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Сергей Швецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура выявила нарушение в связи с отсутствием света под Новгородом

Прокуратура выявила нарушение закона в связи с отсутствием света под Новгородом

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Прокуратура Новгородской области выявила нарушения законодательства в регионе в связи с долгим отсутствием электричества в 120 населенных пунктах и внесла представление об их устранении, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что надзорное ведомство по поручению прокурора области Сергея Швецова организовало проверку соблюдения требований законодательства об электроснабжении.
Установлено, что, по состоянию на пятницу, более 120 населенных пунктов Новгородской области, в которых проживает 1357 человек, остаются без электроэнергии свыше 24 часов. Отключения электричества зафиксированы в Валдайском, Крестецком, Парфинском, Демянском, Маревском и Маловишерском округах, при этом в трех из них введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время ведутся восстановительные работы с привлечением бригад энергетиков и сил МЧС.
"Органами прокуратуры области дана оценка соблюдению требований законодательства об электроснабжении сетевой организацией, в том числе сроков устранения аварий на сетях электроснабжения. По результатам выявленных нарушений надзорным ведомством незамедлительно внесены представления об устранении выявленных нарушений (на рассмотрении)",- говорится в сообщении.
Отмечается, что ход работ до полного восстановления электроснабжения в обесточенных населенных пунктах находится на личном контроле прокурора области.
Как сообщала ранее пресс-служба Управления МЧС региона, массовые перебои с электроэнергией в регионе начались с 28 декабря после снегопада. С 30 декабря из-за перебоев с электричеством был введен режим повышенной готовности.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники
29 декабря 2025, 18:50
 
ПроисшествияНовгородская областьСергей ШвецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
