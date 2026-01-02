Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в Хорлах ребенок находится в критическом состоянии - РИА Новости, 02.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 02.01.2026 (обновлено: 19:00 02.01.2026)
Пострадавший в Хорлах ребенок находится в критическом состоянии
Пострадавший в Хорлах ребенок находится в критическом состоянии
Один из пятерых детей, пострадавших в Херсонской области при ударе ВСУ, находится в критическом состоянии, сообщил главный врач республиканской детской больницы РИА Новости, 02.01.2026
Пострадавший в Хорлах ребенок находится в критическом состоянии

Один из 5 пострадавших в Хорлах детей находится в критическом состоянии

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
ВОЛГОГРАД, 2 янв - РИА Новости. Один из пятерых детей, пострадавших в Херсонской области при ударе ВСУ, находится в критическом состоянии, сообщил главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
"Самый тяжелый ребенок находится сейчас в реанимации в возрасте 12 лет. Там тяжелая черепно-мозговая травма и абдоминальная травма. Он находится в достаточно критическом состоянии. Сейчас получает всю необходимую терапию. Находится на ЭВЛ", - говорит Олейник на видео, размещенном в Telegram-канале губернатора Херсонской области.
По его словам, остальные дети поступили в средней степени тяжелого состояния.
УВКПЧ ООН встревожено атакой в Хорлах с жертвами среди мирного населения
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
