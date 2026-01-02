Пострадавший в Хорлах ребенок находится в критическом состоянии

https://ria.ru/20260102/chp-2066095920.html
Один из пятерых детей, пострадавших в Херсонской области при ударе ВСУ, находится в критическом состоянии, сообщил главный врач республиканской детской больницы РИА Новости, 02.01.2026
