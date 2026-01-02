В Новгородской области жителям, оставшимся без света, раздают бензин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Жителям Крестецкого округа Новгородской области, оставшимся без электричества, продолжают раздавать топливо, сообщил глава округа Сергей Яковлев.
Ранее власти региона сообщали, что из-за долгого отсутствия электричества в трех округах - Демянском, Валдайском и Крестецком - введен режим ЧС.
"В нашем округе продолжается бесплатная раздача топлива для проживающих в населённых пунктах, где отсутствует электроэнергия. Завтра также будет возможность получить топливо. Мы сообщим время и место выдачи дополнительно", - рассказал Яковлев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщала ранее пресс-служба прокуратуры региона, без электричества в Новгородской области остаются более 1300 человек в 120 населенных пунктах шести округов. Восстановительные работы ведут бригады энергетиков с привлечением сил МЧС.
Массовые перебои с электроэнергией в регионе начались с 28 декабря 2025 года после снегопада, который продолжается уже неделю. С 30 декабря из-за перебоев с электричеством был введен режим повышенной готовности. Спасатели сообщили в пятницу, что развернуты четыре пункта временного размещения, но пока никто из жителей не захотел ими воспользоваться.
