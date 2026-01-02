В Новгородской области жителям, оставшимся без света, раздают бензин

Массовые перебои с электроэнергией в регионе начались с 28 декабря 2025 года после снегопада, который продолжается уже неделю. С 30 декабря из-за перебоев с электричеством был введен режим повышенной готовности. Спасатели сообщили в пятницу, что развернуты четыре пункта временного размещения, но пока никто из жителей не захотел ими воспользоваться.