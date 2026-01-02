Рейтинг@Mail.ru
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
17:26 02.01.2026 (обновлено: 18:01 02.01.2026)
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
2026-01-02T17:26:00+03:00
2026-01-02T18:01:00+03:00
сочи
краснодарский край
россия
гидрометцентр
новый год
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
сочи, краснодарский край, россия, гидрометцентр, новый год, происшествия
Сочи, Краснодарский край, Россия, Гидрометцентр, Новый год, Происшествия
Снег в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Снег в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 2 янв - РИА Новости. Более 430 поваленных деревьев убрали коммунальные службы Сочи за дни непогоды, восстановлены проезды в отдаленные районны курорта, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали РИА Новости, что в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря 2025 года. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на побережье Сочи 1 января погода улучшится.
"Дороги и коммуникации освобождены от более 430 поваленных деревьев, восстановлен проезд в Калиновое Озеро и Лесное", - говорится в сообщении.
Глава курорта поблагодарил сотрудников служб, которые в круглосуточном режиме участвовали в ликвидации последствий снегопадов и ветра. Так, в дома сочинцев, социальные учреждения и гостиницы подается свет, тепло, вода и газ, подчеркнул Прошунин. Он добавил, что основные последствия непогоды устранены, бригады энергетиков в настоящее время точечно восстанавливают локальные повреждения по обращению жителей курорта.
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снега
30 декабря 2025, 11:14
 
