В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев

"Дороги и коммуникации освобождены от более 430 поваленных деревьев, восстановлен проезд в Калиновое Озеро и Лесное", - говорится в сообщении.

Глава курорта поблагодарил сотрудников служб, которые в круглосуточном режиме участвовали в ликвидации последствий снегопадов и ветра. Так, в дома сочинцев, социальные учреждения и гостиницы подается свет, тепло, вода и газ, подчеркнул Прошунин. Он добавил, что основные последствия непогоды устранены, бригады энергетиков в настоящее время точечно восстанавливают локальные повреждения по обращению жителей курорта.