В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев - РИА Новости, 02.01.2026
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
Более 430 поваленных деревьев убрали коммунальные службы Сочи за дни непогоды, восстановлены проезды в отдаленные районны курорта, сообщил глава города Андрей... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02
2026-01-02T17:26:00+03:00
2026-01-02T18:01:00+03:00
сочи
краснодарский край
россия
В Сочи за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
В Сочи коммунальные службы за дни непогоды убрали более 430 поваленных деревьев
СОЧИ, 2 янв - РИА Новости. Более 430 поваленных деревьев убрали коммунальные службы Сочи за дни непогоды, восстановлены проезды в отдаленные районны курорта, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Ранее в Гидрометцентре РФ
сообщали РИА Новости, что в Краснодарском крае
ожидаются сильные осадки: мокрый снег, дождь, снег, метель, сильный гололед. Гололед, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозировали в Краснодарском крае 30 и 31 декабря 2025 года. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), на побережье Сочи
1 января погода улучшится.
"Дороги и коммуникации освобождены от более 430 поваленных деревьев, восстановлен проезд в Калиновое Озеро и Лесное", - говорится в сообщении.
Глава курорта поблагодарил сотрудников служб, которые в круглосуточном режиме участвовали в ликвидации последствий снегопадов и ветра. Так, в дома сочинцев, социальные учреждения и гостиницы подается свет, тепло, вода и газ, подчеркнул Прошунин. Он добавил, что основные последствия непогоды устранены, бригады энергетиков в настоящее время точечно восстанавливают локальные повреждения по обращению жителей курорта.