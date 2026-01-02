Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области более 17 тысяч абонентов остались без света
17:22 02.01.2026
В Запорожской области более 17 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 17 тысяч абонентов остались без света
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Число абонентов, оставшихся без электроснабжения, в Запорожской области увеличилось до 17 тысяч, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Почти 1,8 тысячи абонентов Запорожской области остались без света из-за обстрелов ВСУ, сообщил ранее Балицкий.
"Более 17 тысяч абонентов Михайловского и Васильевского муниципальных округов без электроснабжения", - сообщил он в канале Мах.
Специалисты работают над устранением аварийной ситуации.
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
