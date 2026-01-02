В Самарской области шесть человек пострадали при пожаре в квартире

В региональном главке МЧС уточнили, что в 7.26 получили данные о пожаре в квартире дома на улице Строителей в Новокуйбышевске. По прибытии было установлено, что горит квартира на третьем этаже. В 10.29 мск пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли шесть человек, включая ребенка, а также эвакуировали 12 человек, из которых трое - дети.