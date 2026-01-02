https://ria.ru/20260102/chp-2066083622.html
В Самарской области шесть человек пострадали при пожаре в квартире
В Самарской области шесть человек пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 02.01.2026
В Самарской области шесть человек пострадали при пожаре в квартире
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате пожара в квартире в доме в Новокуйбышевске Самарской области, сообщило региональное главное управление... РИА Новости, 02.01.2026
В Самарской области шесть человек пострадали при пожаре в квартире
В Новокуйбышевске шесть человек пострадали при пожаре в квартире
САМАРА, 2 янв - РИА Новости.
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате пожара в квартире в доме в Новокуйбышевске Самарской области, сообщило
региональное главное управление МЧС России в своем канале на платформе Max.
В региональном главке МЧС уточнили, что в 7.26 получили данные о пожаре в квартире дома на улице Строителей в Новокуйбышевске. По прибытии было установлено, что горит квартира на третьем этаже. В 10.29 мск пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли шесть человек, включая ребенка, а также эвакуировали 12 человек, из которых трое - дети.
"В результате пожара погибших нет, пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Женщины 1946, 1953, 1940 годов рождения госпитализированы в медучреждение, женщины 1961, 2007 годов рождения с мальчиком 2025 года рождения после медицинского осмотра от госпитализации отказались", - говорится в сообщении ГУМЧС России по региону.
Для тушения пожара привлекались 82 человека и 28 единиц техники. Причина пожара устанавливается.