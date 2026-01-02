Рейтинг@Mail.ru
16:50 02.01.2026 (обновлено: 16:57 02.01.2026)
Шесть итальянцев до сих пор числятся пропавшими после пожара в Швейцарии
Шесть итальянцев до сих пор числятся пропавшими после пожара в Швейцарии
в мире, италия, вале (кантон), россия, антонио таяни
В мире, Италия, Вале (кантон), Россия, Антонио Таяни
© AP Photo / Antonio CalanniСтихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Рим, 2 янв - РИА Новости. Шесть граждан Италии остаются среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана, 13 пострадали, заявил прибывший в Швейцарию на место происшествия глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Согласно имеющимся у нас данным, в результате происшествия пострадали 13 итальянцев, трое из которых госпитализированы в больницу (Милана) "Нигуарда", четвертого сейчас туда перевозят, а шестеро числятся пропавшими без вести. Еще трое пострадавших не опознаны. Мы надеемся, что это пропавшие без вести итальянцы", - заявил Таяни в эфире итальянского телевидения.
По его словам, итальянская сторона не будет сообщать о погибших и пострадавших, пока не получит подтверждений поступившей информации.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Ги Пармелен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
1 января, 23:54
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
