Шесть итальянцев до сих пор числятся пропавшими после пожара в Швейцарии
Шесть граждан Италии остаются среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана, 13 пострадали, заявил прибывший в Швейцарию на место происшествия глава РИА Новости, 02.01.2026
Рим, 2 янв - РИА Новости. Шесть граждан Италии остаются среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана, 13 пострадали, заявил прибывший в Швейцарию на место происшествия глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.
"Согласно имеющимся у нас данным, в результате происшествия пострадали 13 итальянцев, трое из которых госпитализированы в больницу (Милана
) "Нигуарда", четвертого сейчас туда перевозят, а шестеро числятся пропавшими без вести. Еще трое пострадавших не опознаны. Мы надеемся, что это пропавшие без вести итальянцы", - заявил Таяни
в эфире итальянского телевидения.
По его словам, итальянская сторона не будет сообщать о погибших и пострадавших, пока не получит подтверждений поступившей информации.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале
, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона
, Лозанны
, Женевы
и Цюриха
.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ
в Берне
сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.