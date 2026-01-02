Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана

Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана

© AP Photo / Antonio Calanni Стихийный мемориал на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана

Шесть итальянцев до сих пор числятся пропавшими после пожара в Швейцарии

Рим, 2 янв - РИА Новости. Шесть граждан Италии остаются среди пропавших после пожара в баре в городе Кран-Монтана, 13 пострадали, заявил прибывший в Швейцарию на место происшествия глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Согласно имеющимся у нас данным, в результате происшествия пострадали 13 итальянцев, трое из которых госпитализированы в больницу ( Милана ) "Нигуарда", четвертого сейчас туда перевозят, а шестеро числятся пропавшими без вести. Еще трое пострадавших не опознаны. Мы надеемся, что это пропавшие без вести итальянцы", - заявил Таяни в эфире итальянского телевидения.

По его словам, итальянская сторона не будет сообщать о погибших и пострадавших, пока не получит подтверждений поступившей информации.

В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале , погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.

Лозанны, Женевы и Цюриха. Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сьона

По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.