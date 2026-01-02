В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Время отправления ряда поездов изменилось в связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

Уточняется, что поезд № 471 (Москва - Адлер) отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 19.30, а поезд № 502 (Адлер - Москва) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 20.00.