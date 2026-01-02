Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/chp-2066081066.html
В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов
В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов - РИА Новости, 02.01.2026
В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов
Время отправления ряда поездов изменилось в связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае, сообщила Федеральная пассажирская... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:42:00+03:00
2026-01-02T16:42:00+03:00
адлер
москва
владикавказ
ржд
федеральная пассажирская компания
новый год
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6b4ec0a25c400fbc7f8bfc16eb6acdf.jpg
https://ria.ru/20260101/skzhdyj-2065939636.html
адлер
москва
владикавказ
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916039391_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2316f127550a142fa21bcab1724e19ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
адлер, москва, владикавказ, ржд, федеральная пассажирская компания, новый год, происшествия, краснодарский край
Адлер, Москва, Владикавказ, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Новый год, Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов

В Краснодарском крае из-за погодных условий изменилось время отправления поездов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Время отправления ряда поездов изменилось в связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
"В связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае изменяется время отправления ряда поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд № 44 (Имеретинский Курорт - Москва) отправлением из Имеретинского Курорта 2 января отправится 2 января не ранее 22.00, поезд № 442 (Адлер - Ростов-на-Дону) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 23.00, поезд № 380 (Адлер - Владикавказ) отправлением из Адлера 2 января отправится 3 января не ранее 0.30, поезд № 116 (Адлер - Томск) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 16.30, поезд № 380 (Владикавказ - Адлер) отправлением из Владикавказа 2 января отправится 2 января не ранее 23.00.
Уточняется, что поезд № 471 (Москва - Адлер) отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 19.30, а поезд № 502 (Адлер - Москва) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 20.00.
"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов", - добавляется в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Прокуратура проводит проверку из-за массовых задержек поездов на СКЖД
1 января, 12:54
 
АдлерМоскваВладикавказРЖДФедеральная пассажирская компанияНовый годПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала