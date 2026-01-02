В Краснодарском крае изменилось время отправления поездов

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Время отправления ряда поездов изменилось в связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае, сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).
"В связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае изменяется время отправления ряда поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поезд № 44 (Имеретинский Курорт - Москва) отправлением из Имеретинского Курорта 2 января отправится 2 января не ранее 22.00, поезд № 442 (Адлер - Ростов-на-Дону) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 23.00, поезд № 380 (Адлер - Владикавказ) отправлением из Адлера 2 января отправится 3 января не ранее 0.30, поезд № 116 (Адлер - Томск) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 16.30, поезд № 380 (Владикавказ - Адлер) отправлением из Владикавказа 2 января отправится 2 января не ранее 23.00.
Уточняется, что поезд № 471 (Москва - Адлер) отправлением из Москвы 2 января отправится 2 января не ранее 19.30, а поезд № 502 (Адлер - Москва) отправлением из Адлера 2 января отправится 2 января не ранее 20.00.
"Обо всех изменениях информируем пассажиров по СМС. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов", - добавляется в сообщении.