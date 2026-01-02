Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.01.2026
15:45 02.01.2026 (обновлено: 15:46 02.01.2026)
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света
Более 5 тысяч человек в 386 населенных пунктах Псковской области остались без электричества из-за сильных снегопадов, ведется работа по восстановлению... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия, псковская область, дедовичский район, россия, михаил ведерников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света

Заснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч человек в 386 населенных пунктах Псковской области остались без электричества из-за сильных снегопадов, ведется работа по восстановлению электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Сильные снегопады стали причиной массовых отключений электросетевых объектов в области... По состоянию на 13.00 мск отключено 386 населённых пунктов, без электроснабжения остаются около 5200 человек. На аварийно-восстановительных работах задействовано 70 бригад и 53 единицы техники", - написал Ведерников в своем канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что котельная в деревне Вязье Дедовичского района подключена к генератору и продолжает работу. В Новосокольническом районе без электроэнергии осталась школа.
Планируется привлечение дополнительных бригад МЧС РФ и подрядных организаций для ускорения восстановительных работ.
"С главами муниципалитетов на связи, продолжаем мониторинг обстановки по каждому населённому пункту", - отметил Ведерников.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Новгородской области почти три тысячи человек остаются без света
31 декабря 2025, 23:12
 
