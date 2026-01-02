https://ria.ru/20260102/chp-2066074591.html
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 02.01.2026
В Псковской области более пяти тысяч человек остались без света
Более 5 тысяч человек в 386 населенных пунктах Псковской области остались без электричества из-за сильных снегопадов, ведется работа по восстановлению... РИА Новости, 02.01.2026
